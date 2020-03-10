陸完成火星探測任務無線聯試　計劃今年發射探測器

▲大陸計劃在今年執行火星探測任務。（圖／視覺中國）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸預計於今年執行首次火星探測任務，北京航天飛行控制中心10日完成大陸首次火星探測任務無線聯試，驗證了探測器與地面系統的接口匹配性與一致性，並對各類方案、技術狀態、軟硬件系統進行了全面測試。

根據陸媒報導，每隔26個月，地球與火星會運行至最近的位置，此時發射探測器能節省大量的燃料，依照大陸火星探測工程總體計劃安排，今年將執行首次火星探測任務，此次的無線聯試是任務中心與航天器正樣的唯一一次地面聯合演練。

▼大陸火星探測器的模擬圖。（圖／央視）



北京航天飛行控制中心表示，火星任務團隊積極克服新冠肺炎疫情給聯試任務帶來的不利影響，加強科學統籌、優化任務流程、合理調配力量，採用真實的飛控系統以及真實的航天器，所有重大關鍵過程全部按照1：1全過程演練，按照工程時間節點圓滿完成全部既定項目，達到了聯試預期效果。

目前已有多個國家宣布將於今年發射火星探測器，大陸計劃首次發射探測器，即要實現對火星的「環繞、著陸、巡視」三個目標，起點高、難度大。

北京航天飛行控制中心火星任務團隊負責人崔曉峰指出，火星探測器發射後，飛往火星的時間將近7個月，技術狀態變化大，深空探測空間環境複雜，飛控任務面臨極高的難度和巨大的風險挑戰。

後續，飛控團隊將持續完善各項方案預案，優化組織流程，落實技術細節，助力圓滿完成首次火星探測飛控任務。

▼大陸火星探測任務飛控團隊由年輕成員組成。（圖／央視）

