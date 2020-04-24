台師大宿舍爆水痘群聚感染　14名學生隔離治療…校方全面消毒

▲台師大宿舍爆出學生集體染水痘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學日前因2名學生確診新冠肺炎，全校實施遠距教學，不過現在又爆出，宿舍有14名學生感染水痘，校方已提醒學生不要到校上課，住宿生也安排一人一房，進行隔離治療。北市衛生局說明，台師大從3月13日陸續發現有學生感染水痘，目前都已陸續結痂不具傳染力，僅剩2名需繼續監測，若完全康復才解除監測。

水痘為台灣第四類法定傳染病之一。台師大說明，校內日前發生學生在宿舍感染水痘後，已向台北市衛生局聯繫，並依照衛生主管機關SOP作業流程，進行防治措施。

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台師大說明，目前將感染學生均移往隔離宿舍，或請假回家休養，學校也提醒學生務必不要到校上課，勿出入公共場所，直到水疱結痂，才不具傳染性。另安排無症狀的同寢室友一人一房，進行預防性隔離。針對水痘病例的寢室，已於第一時間消毒，4月23日使用紫外線消毒燈殺菌，24日也進行宿舍全面消毒，含公共區域及寢室内，另外，提醒住宿生關閉空調，打開窗戶，勤洗手，保持室內環境清潔與通風。

目前台師大感染水痘學生觀察其為4月20日至5月11日，台師大說明，由健康中心執行衛教宣導，提醒學生自我監測，如有出現發燒、皮膚紅疹等疑似症狀，請戴口罩、穿長袖盡快就醫，並立即通報學校健康中心專責導師室。也提醒學生，施打疫苗是預防水痘的最佳方法，沒打過疫苗者，強烈建議施打疫苗。