與確診官兵「鄰座花襯衫男」找到了　國光客運：司機隔離14天...全車消毒

記者郭世賢／基隆報導

敦睦艦隊染疫士兵同車回基隆的隔壁座花襯衫男找到人，國光客運基隆站上上下下終於鬆口氣，國光客運基隆站長陳桂子說，感謝基隆市政府展現超快效率，讓往返台北基隆通勤民眾，去除不必要的恐慌。陳桂子強調，該部車輛與駕駛同仁目前皆暫時休息中，其餘全部車輛都有加強清潔消毒。

▲ 與確診士兵「鄰座男找到了」，國光客運：司機居家隔離14天...全車輛加強消毒。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

國光客運基隆站長陳桂子表示，20日中午基隆市衛生局疫調人員確定磐石艦確診士兵搭乘班次後，立即召回車輛與駕駛，車輛回到保養廠徹底清潔消毒後，暫停派車出勤，司機也在當天收到居家隔離通知書，公假居家隔離14天。

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▲ 確定磐石艦確診士兵搭乘班次後，立即召回車輛與駕駛，車輛回到保養廠徹底清潔消毒。

陳桂子轉述，此位駕駛同仁過去兩天身體並無異狀，完全遵守指示待在家中，以追劇、整理家務與陪狗玩打發時間。陳桂子站長說，已跟該名駕駛約定5月4日恢復正常上班，希望一切平安無恙，這段期間公司照常給付薪資。

國光客運說明，每輛車每天出車前都有完整清潔消毒SOP作業流程，其中包括門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，都會以75%稀釋酒精擦拭清潔；空調出風口、椅墊與頭枕巾等地方，則以75%稀釋酒精噴霧消毒，最後再以稀釋漂白水擦拭車廂地板與車窗。

另外，在日常例行性清潔消毒作業之外，國光客運特別引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，全面深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統。

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