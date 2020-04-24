疫情將進入第2階段　比爾蓋茲：兩個月內回歸「半正常」　

▲微軟創辦人比爾蓋茲。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

微軟創始人比爾蓋茲（Bill Gates）週四提出，針對如何阻止疫情傳播和恢復正常，需要在五個領域進行創新，其中包括治療、疫苗、檢測、接觸者追踪以及重新開放經濟的政策。他預計，疫情將會進入第二階段，人們在未來的兩個月能恢復「半正常」的生活。

比爾蓋茲將這次的疫情危機與第二次大戰相互比較，「第二次世界大戰期間，包括雷達，可靠的魚雷和密碼破譯在內的大量創新，會使戰爭得以更快地結束。」他表示，發展中國家的死亡人數可能會遠高於發達國家。

比爾蓋茲在療法方面承認，治療病毒的療法只能達到大約95%，這對於人們參加大型公共活動會感到舒適安全的效果。他指出，正在試驗有關抗體、免疫系統調節劑或羥基氯喹等作為治療疫情的潛力項目。

比爾蓋茲在疫苗方面說明，通常從疫苗需要經歷5年的時間才能進入市場，但仍然相信疫苗將在18個月內出現，可能只需要花費9個月或者2年。他承諾，一旦準備好疫苗，我們的合作夥伴GAVI將確保即使在低收入國家也可以使用。

在病毒檢測方面建議，比爾蓋茲說，對有症狀的人先進行優先測試，美國應該要在不到24小時內返回測試結果，這樣就會知道是否要居家隔離，他也斥責美國某些地區花費7天以上的時間才能獲得測試結果，這大大降低了其價值。

在接觸者追踪方面，他指出，需要追踪與新冠病毒感染者有接觸的人，這可以幫助防止疾病爆發。他表示，僱用更多的人來從事這項工作很重要，並且希望許多國家遵循德國的做法。他補充說明，在德國，如果某人經過測試並確認為陽性，法律上要求醫生告知當地政府衛生部門，醫生必須提供所有個人數據，包括姓名、地址、電話號碼，以便衛生局可以與該人聯繫並確保他們與外界隔離。

比爾蓋茲對重新開放經濟表示，這需要政府領導人權衡取捨，而學校應該迅速重新開放，因為它們為社會帶來了巨大的好處。相對之下，體育比賽之類的大事件應該等待更長的時間。他認為，還需要做出許多其他決定，例如可以在餐廳裡坐多少人，或者如何重新配置工廠以分散工人。

比爾蓋茲說，「我永遠都不會忘記它，不可能誇大人們現在所感覺到的痛苦，並會在未來幾年繼續感覺到。」他也表示，現在有很多英雄值得欽佩，包括前線的衛生工作者，當世界最終宣布疫情結束時，我們將感謝所有人。