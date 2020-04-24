新冠病毒可能長期存在　陸專家：像流感一樣每年流行

▲中國大陸新冠疫情已經緩解。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

針對新冠病毒未來發展，大陸山東大學齊魯醫學院流行病學系主任馬偉指出，新冠病毒很可能要長期存在，但是也存在不確定性。他指出，新冠病毒可能像流感病毒一樣，每年都會出現一定範圍的流行，但是規模大小不一樣，相隔幾十年會出現一次大流行。

《澎湃》新聞24日刊出馬偉專訪，分析新冠病毒未來發展。他以流感為例，流感病毒非常容易發生變異，每年都會有流行，所以流感疫苗都是根據前一兩年的新型病毒株來研制疫苗，「即便注射疫苗，也有可能再次感染，目前並不能實現百分百的不感染。」

馬偉預計，新冠病毒可能像流感病毒一樣，每年都出現一定範圍的流行，但是規模大小不一樣，相隔幾十年會出現一次大流行，「由流感導致的病死率不是太高，多數死亡病例是由流感導致肺炎後死亡的，新冠肺炎的病死率可能高於流感。」

他補充，現在主要通過三種檢測方法排查感染者，分別是核酸檢測、抗體檢測與血清檢測，三種方法能夠判斷出感染者處在哪個階段，不過，檢測結果陽性與有無傳染性沒有必然聯繫，「我們應該做更多地實驗分析，更多地瞭解新冠病毒！」

馬偉強調，每種傳染病病原體的特性不同，有些傳染病沒有了，像是SARS，流行兩年以後一直沒有再出現，直至現在也不知道不再出現的原因。

▲大陸學者認為新冠病毒會像流感一樣長期存在。（圖／路透社）