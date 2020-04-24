戴口罩才能打球！網友實測北京防疫新規...怒喊「差點缺氧」

▲北京防疫新規，戶外運動要戴口罩。（圖／翻攝北京日報）

記者曾俊豪／綜合報導

北京體育局最近發佈《關於新型冠狀病毒肺炎疫情期間全市體育健身場所安全有序開放工作方案》，將分階段、有序安全地推進室外、室內體育健身場所開放，不過，規定中提到，運動的民眾應該遵守規定「佩戴口罩」。有網友表示，「這下恐怕會悶死」，還有人調侃，「多人運動就是要做好安全措施。」

在新規定頒布後，《北京日報》記者直擊當地知名體育公園，發現室外籃球場已經有民眾聚集打球。防疫期間的球場，有保安人員在門口指揮，除了入園要出示「北京健康寶綠碼」，還要出示居住社區的出入證。

現場保安表示，自己已經熟讀相關規定，根據《公眾科學戴口罩指引》，在打籃球這種容易發生人員聚集的場合，建議配戴口罩。因此在現場時，保安不停像入園的民眾宣達政策，「打籃球已經屬於聚集性活動，所以我們這兒要求必須戴口罩。」

▲陸媒直擊運動場。（圖／翻攝北京日報）

有趣的是，籃球與足球這類運動，在競爭激烈時，呼吸會相當急促，若是配戴口罩，對於運動的人來說，無疑增加身體的不適。然而，《北京日報》記者現場發現，不管是打籃球還是踢足球，場內的民眾都相當配合政策，配戴口罩運動。

這項規定也在微博引起討論，有網友質疑政策不夠人性化，「喘的上氣嗎？」、「不讓打就別開，搞這種懶政有什麼意義？為了開門而開門？」、「這樣運動會不會導致其他嚴重疾病？」、「這下恐怕會悶死」，還有人調侃，「多人運動就是要做好安全措施。」與時事巧妙結合。

▲北京防疫新規引起熱烈討論。（圖／翻攝北京晚報）