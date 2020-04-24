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和平醫院封院滿17年！林佳龍：「記住血淚教訓」攜手抗疫

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▲▼中央流行疫情指揮中心4/23記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心每日召開記者會，向國人報告防疫進度。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，遙想17年前的今天正好是SARS疫情下，和平醫院封院的日子。交通部長林佳龍表示，台灣綿密的防疫制度，源自於SARS時的脆弱，不能忘記當時為國殉職的醫護人員，記起血淚的教訓，「回想17年前SARS最艱困的時期，我們站在一起；我相信，這次我們也能攜手共度難關」。

林佳龍表示，2003年4月20日，那天，台灣對外宣告「三零：零死亡、零輸出、零社區感染」紀錄，卻沒想到同時間，和平醫院發生嚴重院內感染，在沒有配套準備下召回醫護人員並強制封院，期間造成7位醫護不幸殉職。

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林佳龍表示，還記得當年他擔任行政院發言人，那時候沒有中央疫情指揮中心，中央地方防疫分工混亂，在和平醫院、仁濟醫院接續封院之後，社會氛圍惶恐，當時每天在行政院召開記者會，也徵用電視台固定時段，讓國人了解最新疫情，安定民心。

▲交通部長林佳龍於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍表示，SARS給台灣社會帶來嚴重的創傷，但也讓大家認知到，台灣需要建構一套完整以傳染病防治為目的的指揮中心，擔任防疫中樞，建構資訊平台，讓民眾可以掌握正確的防疫資訊，使台灣的防疫步伐趨於一致。

林佳龍表示，台灣綿密的防疫制度，源自於SARS時的脆弱。不能忘記當時為國殉職的醫護人員，記起血淚的教訓，當時透過行政院促成了國家衛生研究院，編纂完成「重大健康危機事件之國家指揮體系及因應策略計劃」，開啟台灣公衛指揮系統改革。

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