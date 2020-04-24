iPhone SE 256GB最熱銷！多家電信官網均已完售

▲iPhone SE今日開賣。（圖／記者邱倢芯攝）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果新一代平價機款iPhone SE今（24）日開賣，受到疫情影響，此次無論是直營店或是5大電信皆未舉辦開賣活動，並將主戰場轉向線上。截至稍早，包括中華電信網路門市、遠傳、台灣大哥大及台灣之星官網上256GB版本的3款顏色皆已售完。

因為受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，為避免發生群聚感染的可能，此次iPhone SE開賣，5大電信均未盛大舉辦排隊活動，並轉戰網路門市。

觀察5大電信官網的銷售情況，大略可得知原價2萬元的256GB版本應是此次最熱銷的機款。截至稍早，iPhone SE 256GB，黑、白、紅3色在中華電信及台灣之星的網路門市上皆已顯示「補貨」或「缺貨」狀態。

▼中華電信網路門市iPhone SE 256GB版本3色均已售完。（圖／截自中華電信官網）

遠傳網路門市上僅剩64GB及128GB的選項；而台灣大哥大myfone購物網站上的256GB版本目前僅剩黑色款，白色及紅色已售完。

▼台灣大哥大官網iPhone SE 256GB版本僅剩黑色。（圖／截自電信官網）

這次的新iPhone SE開賣前，僅有台灣大、遠傳與台灣之星三家電信有推出新機預約、預購的活動，中華電與亞太電皆於24日直接開賣新機。無論消費者是選擇何種電信、是否有預約/預購新機，建議都趁自己空閒的時間再前往即可，不需要搶在今日搶先入手新機。