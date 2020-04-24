美國捕捉到金正恩「走路身影」！　韓媒：因親信染疫逃離平壤

▲ 金正恩此前視察元山葛麻海岸觀光區。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩行蹤成謎，21日驚傳心血管手術後病危。另有說法指出，他正和親信停留江原道元山別莊。南韓媒體24日援引美國官員說法報導，金正恩早在上週就前往元山，也捕捉到他步行的身影。

南韓《東亞日報》24日獨家報導，美國聯邦行政部門相關人士於當地時間22日透露，金正恩上週便待在元山，15至20日間還捕捉到他走路的模樣，未使用輪椅。韓媒指出，美方可能利用偵察機獲取影片，分析後得出以上結果。

該名消息人士說明，「由於部分輔佐團隊和高層確診新冠肺炎（COVID-19），推測金正恩是為避免染疫而離開平壤。」由於元山別莊設有醫療設備，美方也不排除金正恩在此接受某種手術或治療的可能性。

南韓《國民日報》則指出，金正恩已經停留元山葛麻海岸觀光區約10天。由於觀光區預計在前領導人金日成冥誕「太陽節」開幕，金正恩前往視察，才會在掌權後首次缺席祖父冥誕祭拜儀式。他和親信搭乘的專用列車也正停在元山一帶。

對北韓知情人士向《國民日報》透露，「據我所知，金正恩在太陽節前離開平壤，和親信停留元山葛麻海岸觀光區。觀光區的工程目前進入最後階段，他前往視察狀況並完成其他行程。但無法得知他的健康狀況。」

國際經濟制裁之下，葛麻海岸觀光區幾乎成為北韓賺取外匯的唯一窗口，金正恩因此強力推動，目標是在今年太陽節開幕，但受到制裁和疫情影響，據傳工期需拉長。

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