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30秒畫面曝光！新北狂女北捷揮菜刀…雙手合十走出警局：藥吃完了

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記者柯振中、陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區23日發生民眾持刀揮舞的事件，一名31歲的女子持菜刀在捷運月台失控揮舞、大吼大叫，讓民眾嚇傻報案。警方接獲報案，立刻趕到現場，將女子逮捕，帶回派出所訊問。女子到案後供稱，本身精神狀況不穩，平時有吃藥控制，只是剛好吃完，預計24日要回診，沒想到突然失控。

這起事件發生在蘆洲區的三民高中捷運站，女子當時持著菜刀在捷運月台揮舞、大吼大叫，讓一旁的乘客嚇傻，趕緊衝上電扶梯、通報警方案件，就怕「鄭捷事件」再度上演。警方接獲報案，立刻趕往現場，命令女子放下菜刀。

▼女子持菜刀揮舞，警方到場乖乖配合。（合成圖／翻攝我是蘆洲人、記者陳豐德攝）

▲▼蘆洲捷運站,女子菜刀揮舞。（合成圖／翻攝我是蘆洲人、記者陳豐德攝）

女子見到警方到場，乖乖配合指令，上銬回派出所接受訊問。女子到案後供稱，本身精神狀況不穩，有在吃藥治療，只是剛好吃完了，原先預計24日要回診，沒想到突然「牙起來」。

警方偵辦結束後，帶著女子從派出所走出，準備送往醫院評估，後續可能依照恐嚇公共罪嫌移送偵辦，目前先送往醫院評估。女子走出時，頭戴安全帽，雙手被上銬、合十放在胸前，不發一語上了警車。詳細案情為何，仍待進一步調查。

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▼女子平時有吃藥控制，近日藥吃完了，24日準備複檢。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲捷運站,女子菜刀揮舞。（圖／記者陳豐德翻攝）

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