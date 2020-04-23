▲ 線上修持慶佛誕！新北為第一線防疫人員祈福...祈求疫情早日結束。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

釋迦牟尼佛聖誕將屆，因應新冠肺炎疫情尚未緩解，民政局特與土城慈法禪寺合作，推出線上祈福慶佛誕，並為第一線防疫人員祈福，祈求疫情早日結束。即日起民眾只要上「新北民政保平安」粉專留言並上傳線上祈福截圖，就有機會獲得加持過的「藥師咒種子字招財變色貔貅手珠」及「藥師咒輪菩提葉防磁波貼紙」，限量48組。

民政局長柯慶忠表示，佛誕文化節為新北市盛大活動之一，也是新北市佛教徒共襄盛舉的盛會，因疫情尚未減緩，土城慈法禪寺配合市府停辦大型活動之防疫政策，改以線上慶佛誕方式，讓民眾上網祝禱洗滌心靈，也為第一線防疫人員祈福。

土城慈法禪寺住持暨中國佛教會理事長淨耀法師表示，農曆4月8日（國曆4月30日）為釋迦牟尼佛聖誕，相傳佛陀降生時，九龍以清水沐浴太子金身，所以佛誕節又稱作浴佛節。佛教是世界三大宗教之一，也是臺灣民眾重要的信仰，希望透過線上慶佛誕，結合眾人祈福修持的正能量，迴向四方，更迴向為社會奉獻的第一線防疫人員。

為宣傳線上慶佛誕，民政局還仿熱門韓劇《屍戰朝鮮》戲碼拍製影片，特別找出與劇情場景高度相似的汐止廣修禪寺、土城慈法禪寺，由目前在民政局服替代役的「最美蘭陵王」陳奕扮演世子角色，與民政局同仁及淨耀法師擔綱演出，鼓勵民眾線上慶佛誕為第一線防疫人員祈福，也集氣祈願讓疫情緩和下來，應景劇情，讓人看了會心一笑。

▲ 藥師咒種子字招財變色貔貅手珠。

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民政局表示，線上慶佛誕網站計有《祈福五燈獎》、《吉祥祈福籤》及《疫起來修持》3大主題，其中《祈福五燈獎》設計「疫情止息祈福燈」、「光明燈」、「藥師燈」、「智慧燈」及「事業燈」，民眾選擇點燈類別後，每稱唸一次釋迦牟尼佛聖號，燈就會逐漸放大放亮至無限光明。

透過《祈福五燈獎》，民眾可為第一線防疫人員、自己、家人或親友祈福點燈及分享，並可截圖《祈福五燈獎》畫面至「新北民政保平安臉書」留言，即有機會獲得經慈法禪寺加持過的「藥師咒種子字招財變色貔貅手珠」及「藥師咒輪菩提葉防磁波貼紙」1組，限量48組。

另外，《吉祥祈福籤》主題，只要稱唸佛陀及藥師佛聖號後，默想心中想問之事，即可求得藥師經12大願其中一願之祝福。淨耀法師指出，藥師佛12大願能消災延壽，大眾一併持唸藥師佛聖號，可祈願佛陀與藥師佛之願力及大眾共同修持之功德力，讓所有的祈求皆能圓滿。

至於《疫起來修持》主題，民眾稱唸「南無藥師琉璃光如來」即可啟動轉輪修持並迴向予想祝福的人，慈法禪寺也將收集民眾的祝福，於4月30日佛誕當天誦經迴向疫情止息，眾生安樂四方。

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