新北4月啟動全面整編門牌　2樓以上「之號」及1樓「臨」字號

▲ 新北4月起啟動全面整編門牌，2樓以上「之號」及1樓「臨」字號。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

配合全面換發新式門牌作業，新北市自4月起全面啟動整編1999年10月20日以前編釘的2樓以上「之號」及1樓「臨字號」門牌，以與現行法規編釘門牌方式一致，提高門牌辨識度及符合用路人需求，預計2020年9月底前完成相關門牌整編計15萬4000面。

民政局長柯慶忠表示，1999年10月20日以前，各縣市公寓2樓以上門牌編釘方式，部份是以「之1號、之2號、之3號、之4號」分別表示「2樓、3樓、4樓、5樓」，容易與現行新建物因已無號碼可用而編為鄰近號碼之附號，如「2之1號」表示「1樓」的情形產生混淆，並與現行法規門牌編釘方式不一致，造成民眾與用路人尋址困擾。為解決這個問題，新北市除全面換發新式門牌並整編這類門牌，讓門牌辨識度一次到位。

柯慶忠說，門牌整編後可清楚識別，除救護人員、警察人員可在接獲報案第一時間掌握正確地址，立即前往現場處理，保障民眾居家安全，送貨人、用路人也可輕鬆尋址，不會再混肴。

▲ 這次門牌整編約計15萬4000面、設籍人數約44萬4000人。

由於這次門牌整編約計15萬4000面、設籍人數約44萬4000人，為解決民眾因整編後各項資料須改註及往返各機關之不便，各戶政事務所及地政事務所皆會主動下里免費換發戶口名簿及房屋所有權狀，國民身分證則配合內政部2020年10月起全面換發新式國民身分證辦理。

另外，郵政、金融機構、車籍、稅籍、水電、瓦斯及有線電視等相關資料變更，也將由戶所在門牌整編生效後3日內，透過跨機關通報或主動函請相關機關配合地址資料改註。

目前新北市各戶所自4月起已開始進行整編作業，原規劃由各戶所邀集當地民意代表、里長及住戶召開門牌整編說明會，惟考量新冠肺炎疫情仍未趨緩，又為配合內政部全面換發國民身分證及新北市全面換發新式門牌期程，改採以門牌整編說帖向各住戶書面說明，並由戶所邀集當地民意代表及里長召開說明會或個別拜訪方式說明。

戶政科長顏耀明表示，這次全面整編新北市以「之號」表示樓層及1樓「臨」字號門牌，是一項大工程，且配合本市全面換發新式門牌及新式國民身分證，一次到位並節省經費，還請受整編的住戶支持及配合，以利用路人及救災、救護人員能方便尋找地址，保障居家安全。

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