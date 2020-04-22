今起連下3天「全台有雨、水氣最多」時間曝　最低溫探14度…周日又變天

▲吳德榮提醒，今至周五中部以北及東半部有較大雨勢發生的機率。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

周四、周五全台有雨！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（22日）開始水氣比較多，其中周四、周五水氣最多；這波東北季風帶來的低溫，北部地區下探15度，最冷時間落在周五清晨。氣象專家吳德榮提醒，今至周五鋒面影響，中部以北及東半部有局部雨，並有較大雨勢發生的機率，周六降雨減緩，周日至下周二水氣再增多。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今起到周五，東北季風加上華南雲雨區東移影響，天氣不穩定，中部以北、東半部和南部山區有雨，且北東有局部較大雨勢發生機率；其中周四、周五水氣介面往南推，範圍比較廣、比較全面，連南部平地都有零星飄雨機會。

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▼今晨雷達回波圖顯示台灣上空有水氣。（圖／氣象局）

▼今晨0時至5時半降雨集中在北東。（圖／氣象局）

陳伊秀說，今北台灣、宜蘭有下雨時，高溫接近21、22度，但周四、周五水氣很多，下雨空檔時間比較短，高溫約18到20度，中部周五高溫也僅約22至23度；低溫部分，北部約15度，其他地區變化不大，約17到20度，其中以周五清晨最冷。她表示，周六起雨勢慢慢趨緩。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五鋒面影響，中部以北及東半部有局部雨，並有較大雨勢發生的機率；周四、周五南部山區亦有短暫降雨的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，氣溫逐日緩降，周五降至最低時，台北市氣象局測站大約還在15、16度左右，離大陸冷氣團強度尚有差距；北台灣海拔200公尺以下平地最低氣溫約在14度，天氣濕涼微冷，仍應注意保暖。

吳德榮指出，周六降雨減緩，北部及東半部仍有局部短暫雨，氣溫略回升，空檔的時間不長；周日至下周二水氣再增多，又轉為春雨綿綿、北台濕涼的天氣；下周三前後多雨型態改變、天氣好轉，但模擬已超過7天，理論上有較大的不確定性，應持續觀察最新資料。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）