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明後2天全台有雨！「2地區」雨勢最大　周五清晨北台灣冷到剩14°C

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲華南雲雨區影響，明後兩天雨勢最明顯，中部以北、東北部防局部大雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

華南雲雨區持續影響，氣象局表示，明後兩天是雨勢最明顯的時候，全台都有下雨機率，中部以北、東北部地區要留意有局部大雨發生。此外，東北季風也持續影響，周五清晨最冷，北台灣低溫14-16度，周六、日氣溫才會逐漸回升。

氣象預報員陳建安表示，今天開始受到華南雲雨區東移影響，雨勢會影響到星期五，明後兩天是雨勢最明顯時候，全台都有下雨機率。

請繼續往下閱讀...

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲22日20:00至23日20:00全台定量降水預報圖。（圖／中央氣象局）

其中，雨勢比較大的地方以中部以北、東北部為主，要留意可能有局部大雨發生；氣溫方面，北部、東北部高溫只剩下20度左右，中南部地區早晚也有涼意。這波冷空氣最冷時間點落在周五（24日）清晨，北台灣低溫14-16度，中部花蓮17-18度、南部台東18-20度。

周六、日東北季風減弱，氣溫回升，但還是有一些水氣，北部、東半部地區仍有局部短暫陣雨，中南部山區午後也要注意局部短暫陣雨，中南部平地多雲可見陽光。

▲▼兩年來最強寒流發威，今晨全台各地氣溫創入冬以來最低紀錄。一早開工出門上班的民眾，無不戴上口罩穿上厚重外套禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲這波冷空氣最冷時間點落在周五（24日）清晨，北台灣低溫14-16度。（圖／記者湯興漢攝）

下周一、二東北季風再增強，北台灣又轉涼，但轉涼幅度還要再觀察；降雨方面，27、28日，北部、東半部及中南部山區會有局部短暫陣雨，中南部平地大致上維持多雲到晴。

若水氣跟溫度配合下，氣象局也預報，明後兩天及27-29日，3000公尺以上高山會有降雪可能。

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