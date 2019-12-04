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▲弘光科大52歲！啟用「電競館」，打造電競人才的培育基地。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲弘光科技大學52週年校慶熱鬧登場，重頭戲為電競館啟用典禮及全國高中職電競大賽霸主挑戰賽、Cosplay競賽。（圖／記者姜國輝攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

弘光科技大學52週年校慶熱鬧登場，其中重頭戲電競館啟用更是驚豔全場，全新打造的劇場級電競館有將近百個座位、三面LED超炫麗螢幕、最先進的電競專用電腦、選手對戰室，以及直播設備等等，讓來賓及選手們紛紛稱讚設備好、聲光效果佳！

▲▼全新打造的劇場級電競館有將近百個座位、三面LED超炫麗螢幕。

弘光科技大學校長黃月桂表示，目前應該是我們國內設備最好的電競場，電競館的設立讓同學們可以全方位的學習，如何當一個電競的專業經理人，老師們也會培訓教練、主播、賽事舉辦、遊戲開發等等相關的人才。臺中市政府運動局長李昱叡提到，市長全力支持電競產業發展、支持電競比賽，電競是一個產官學研合作很重要的運動政策，未來臺中市政府會跟大學做密切的合作。

▲▼設有電競專用電腦、選手對戰室，以及直播設備等等，讓來賓及選手們紛紛稱讚設備好、聲光效果佳！



電玩主角走出虛擬世界，弘光科大也在校慶舉辦Cosplay競賽，邀請3位知名coser魅MEI、拓跋央、黃聖月擔任評審，而玩家們化身動漫角色大車拼，用心呈現完美動漫角色，不論是妝容、服裝、道具都很到位，讓觀眾們看得是目不轉睛，為了高度還原動漫角色，coser可是下了不少功夫。

▲▼電玩主角走出虛擬世界，弘光科大也在校慶舉辦Cosplay競賽。

coser神弦樂表示，道具跟衣服都是手工，做的最虐的就是衣服下襬部分，加了一些金線上去，這個工非常耗時，評審拓跋央認為這次coser們都很用心裝扮，「都有在水準線上，有一些台風很穩健，再來就是整體造型非常還原，還原度很高，也有不少是手作派的coser，其實這一點的話，是還蠻讓人欣慰的」。

▲邀請3位知名coser魅MEI、拓跋央、黃聖月擔任評審，評審認為coser都有在水準線上。

校慶當然也有運動會、園遊會、校友回娘家等活動，園遊會中各系特色攤位、社團攤位、創意美食攤位、玩樂市集，熱鬧滾滾。電競館啟用後，當天也舉辦全國高中職電競大賽霸主挑戰賽，弘光科大不僅要成為中部大型電競賽事首選主場，更是培育電競人才的最佳基地。