　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

弘光科大52歲！啟用「電競館」　打造電競人才的培育基地

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲弘光科大52歲！啟用「電競館」，打造電競人才的培育基地。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼弘光科大,52週年校慶,電競館,cosplay。（圖／記者姜國輝攝）

▲弘光科技大學52週年校慶熱鬧登場，重頭戲為電競館啟用典禮及全國高中職電競大賽霸主挑戰賽、Cosplay競賽。（圖／記者姜國輝攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

弘光科技大學52週年校慶熱鬧登場，其中重頭戲電競館啟用更是驚豔全場，全新打造的劇場級電競館有將近百個座位、三面LED超炫麗螢幕、最先進的電競專用電腦、選手對戰室，以及直播設備等等，讓來賓及選手們紛紛稱讚設備好、聲光效果佳！

▲▼弘光科大,52週年校慶,電競館,cosplay。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼全新打造的劇場級電競館有將近百個座位、三面LED超炫麗螢幕。

▲▼弘光科大,52週年校慶,電競館,cosplay。（圖／記者姜國輝攝）

弘光科技大學校長黃月桂表示，目前應該是我們國內設備最好的電競場，電競館的設立讓同學們可以全方位的學習，如何當一個電競的專業經理人，老師們也會培訓教練、主播、賽事舉辦、遊戲開發等等相關的人才。臺中市政府運動局長李昱叡提到，市長全力支持電競產業發展、支持電競比賽，電競是一個產官學研合作很重要的運動政策，未來臺中市政府會跟大學做密切的合作。

▲▼弘光科大,52週年校慶,電競館,cosplay。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼設有電競專用電腦、選手對戰室，以及直播設備等等，讓來賓及選手們紛紛稱讚設備好、聲光效果佳！

▲▼弘光科大,52週年校慶,電競館,cosplay。（圖／記者姜國輝攝）

電玩主角走出虛擬世界，弘光科大也在校慶舉辦Cosplay競賽，邀請3位知名coser魅MEI、拓跋央、黃聖月擔任評審，而玩家們化身動漫角色大車拼，用心呈現完美動漫角色，不論是妝容、服裝、道具都很到位，讓觀眾們看得是目不轉睛，為了高度還原動漫角色，coser可是下了不少功夫。

▲▼弘光科大,52週年校慶,電競館,cosplay。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼電玩主角走出虛擬世界，弘光科大也在校慶舉辦Cosplay競賽。

▲▼弘光科大,52週年校慶,電競館,cosplay。（圖／記者姜國輝攝）

coser神弦樂表示，道具跟衣服都是手工，做的最虐的就是衣服下襬部分，加了一些金線上去，這個工非常耗時，評審拓跋央認為這次coser們都很用心裝扮，「都有在水準線上，有一些台風很穩健，再來就是整體造型非常還原，還原度很高，也有不少是手作派的coser，其實這一點的話，是還蠻讓人欣慰的」。

▲▼弘光科大,52週年校慶,電競館,cosplay。（圖／記者姜國輝攝）

▲邀請3位知名coser魅MEI、拓跋央、黃聖月擔任評審，評審認為coser都有在水準線上。

校慶當然也有運動會、園遊會、校友回娘家等活動，園遊會中各系特色攤位、社團攤位、創意美食攤位、玩樂市集，熱鬧滾滾。電競館啟用後，當天也舉辦全國高中職電競大賽霸主挑戰賽，弘光科大不僅要成為中部大型電競賽事首選主場，更是培育電競人才的最佳基地。

ET快訊
陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低藝人」：不是突然猝逝誰知道
默默要你命！「3部位會痛」恐是心臟病　醫曝：快跑急停超有感
李玉璽牽手小Hebe「暗巷喇舌」直擊！邊親邊掏出1物…網全看
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

產學合作再添一樁　宏碁協助弘光科大建置電競館

拿阿嬤「手尾錢」赴日本比賽　弘光生拿藝術祭冠軍：感謝阿嬤保佑

弘光盃全國電競賽登場　妝品周學生裝扮電玩主角迎接校慶

掌握美、日最新趨勢　東森自然美研發技術升級站穩國際舞台

58 萬線上觀眾搶看台中電競嘉年華　小雲寶寶與樂樂擁抱、俄女PK台女=直播高潮

弘光科大52歲！啟用「電競館」　打造電競人才的培育基地

迎接聖誕跨年！ 中華電信年末獻禮最高折9千 「無痛入手」iPhone趁現在

【廣編】團圓拿好禮！　2020 CITROËN法式團圓樂　歲末年終享優惠

雙12來了！年終最後一波好康大放送　8大電商促銷重點一次看

新光三越會員獨享7間超人氣餐廳保留位　耶誕＆跨年雙人套餐即刻訂免煩惱

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

弘光科大52歲！啟用「電競館」　打造電競人才的培育基地

迎接聖誕跨年！ 中華電信年末獻禮最高折9千 「無痛入手」iPhone趁現在

【廣編】團圓拿好禮！　2020 CITROËN法式團圓樂　歲末年終享優惠

雙12來了！年終最後一波好康大放送　8大電商促銷重點一次看

新光三越會員獨享7間超人氣餐廳保留位　耶誕＆跨年雙人套餐即刻訂免煩惱

美人密碼特賣會12/10限時開跑　香水、保養品、包包1折起！

【廣編】雙12年終犒賞　PChome 24h購物連續4天辦演唱會

可可蛋塔＋棉花糖期間限定開賣　肯德基冬季新品肥死也甘願

BT21迷、星戰迷快看！超商全新集點開跑　超Q立體公仔馬克杯、光劍大直傘必收

暖商機發威！網購近期熱賣夯物　入手價不到千元受歡迎

美眾院情報委員會通過「彈劾報告」：川普濫權打對手又阻礙調查

哈日族捶心肝！日圓創一個月來新高　換新台幣5萬少吃三碗拉麵

網軍護航謝長廷　韓國瑜：蔡英文受訪「支支吾吾」更顯心虛

老翁土龍藥酒補體力　無痛血尿檢查竟是「泌尿道上皮癌」

東京3歲童遭揍肚內臟出血亡　媽媽男友：發現時已漂在浴缸裡

新台幣開盤貶值2.3分　以30.53元兌1美元開出

高更畫作《樹》拍賣「天價3.2億元售出」　比巴黎拍賣行預期高出近2倍

冬天面癱病激增！「口眼歪斜」最怕騎車吹風、吃辣...嚴重可拖2年

美股大幅下挫　台股今開盤下跌19點陷11,500點保衛戰

李玉璽3年爆3段情「我交女友很專情」！　交往不到半年…分手吳心緹原因曝

泰國遊樂設施「保險桿半空彈開」　甩飛6乘客13歲少女當場摔斷腿

消費熱門新聞

肯德基期間限定新品可可雲朵蛋塔

中華電信買iPhone最高折9千

水晶球超欠收！超商獨家系列新品報到

雙12來了　8大電商促銷重點一次看

獨／搶！UNIQLO羽絨衣現省1000

好市多「最後黑五」下殺品沒人要搶！

adidasXStar wars推7款聯名鞋　

快掃光！買金莎送絕美聖誕水晶球

Sony A9G讓音效大師沉浸聲色空間

BT21迷快看！超商集點必收超Q公仔馬克杯

AKIRAMV樣樣讓人臉紅心跳　談戀愛卻不在行！

新光三越會員獨享7間餐廳保留位

美人密碼特賣會12/10開跑　商品1折起

弘光科大52歲！啟用「電競館」

更多熱門

相關新聞

INTZ正妹輔助初登板　辣翻玩家

INTZ正妹輔助初登板　辣翻玩家

全球電競比賽中，多數都是男性選手，少見女性身影。不過近日舉辦的巴西冬季電競聯賽 Superliga ABCDE中，卻有一抹倩影征服全場觀眾目光，由巴西電競豪門INTZ正式啟用的日裔女性輔助選手Mayumi不僅身材火辣、臉蛋如天使般俏麗，更在初登板比賽中繳出漂亮成績單，讓許多粉絲都不禁為之傾倒，未來她也將是INTZ出戰2020年巴西職業聯賽的強手之一。

產學合作再添一樁　宏碁協助弘光科大建置電競館

產學合作再添一樁　宏碁協助弘光科大建置電競館

跑酷加射擊！《Overstep》免費搶先體驗

跑酷加射擊！《Overstep》免費搶先體驗

《傳說對決》HKA吞四敗止步四強

《傳說對決》HKA吞四敗止步四強

宏碁打造電競生態圈　Planet9新一波封測名額12/1釋出

宏碁打造電競生態圈　Planet9新一波封測名額12/1釋出

關鍵字：

電競電競館弘光科技大學校慶

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

超商取消刷卡付款　金管會緊急開會確認「服務不中斷」

白癡公主突PO小女孩照片！曝：我的小孩

楊蕙如首度打破沉默　網軍驚爆內幕

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

外送員車禍竟急call完成訂單　他嘆：是死命必達嗎

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面