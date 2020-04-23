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友無照撞人「新竹男義氣頂包」　傷者7天後暴斃！他秒衝警局：不是我…　

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車禍示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲黃男幫無照肇事友人頂罪，沒想到傷者卻在7日後暴斃於家中。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名黃姓男子幫無照肇事友人頂罪，沒想到傷者卻在7日後暴斃於家中，黃男擔心後續可能有其他刑責，向警方坦承自己是幫頂包，而肇事者也坦承黃男並非駕駛。新竹地院依頂替罪判黃男拘役20日，至於肇事張男，因死者與車禍無直接因果關係，依無駕駛執照駕車犯過失傷害罪，判有期徒刑3月，易科罰金9萬元。

據判決，黃男2018年10月間清晨接到友人求助電話，友人表示自己在竹北市與人發生擦撞，造成傷者彭男頭痛、腿部受傷，由於友人無照肇事，黃男決定情義相挺，相警方表示自己才是駕駛人。

黃男經過警方酒測，並與彭男達成和解，沒想到7日後，彭男竟在自家暴斃身亡，經家人報警，才發現彭男日前才發生車禍，警方並找來黃男釐清車禍狀況。

黃男接到通知嚇傻，擔心自己可能要背負相關責任，連忙向警方坦承，自己只是幫朋友頂包，肇事者黃男也坦承是自己拜託朋友幫忙頂罪。

新竹法官認，黃男隱匿、頂替真正犯罪行為人，妨害司法機關查緝犯法之人，耗費司法資源，所為實值非難，念及被告犯後坦承犯行，因此依頂替罪判處拘役20日，易科罰金2萬元。而肇事者張男，因與車禍並無直接因果關係，依無駕駛執照駕車犯過失傷害罪，判有期徒刑3月，易科罰金9萬元。

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