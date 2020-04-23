「一團黑影」3車離奇連環撞！汐止警揭關鍵原因　受傷果子狸急送醫

▲汐止區發生一起離奇車禍，肇事主因竟是車輛駕駛要躲避竄出的果子狸 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

汐止警分局4月7日晚間8時許，接獲報案在大同路三段上發生一起交通事故，經長安派出所員警到場處理，發現係因草叢衝出一隻白鼻心(俗稱果子狸)，自小客車駕駛因閃避而不慎與前方車輛擦撞，同時間後方另一輛自小客車駛來，因閃躲不及而直接撞上，導致果子狸身上有多處傷口。

▲汐止區發生一起離奇車禍，肇事主因竟是車輛駕駛要躲避竄出的果子狸 。（圖／記者張君豪翻攝）

果子狸因受到撞擊及驚嚇而不斷四處逃竄，在場處理警員顧慮：現場天色昏暗加上車流量也不小，除擔心果子狸有生命危險外，也避免果子狸再次亂竄而造成交通事故；汐止警分局長安派出所長林旭慶立即調動所內警力前來支援，但果子狸動作敏捷難以捕捉，最後與在場的熱心民眾一起合力費了九牛二虎之力才抓到它。

警民合作捕獲這隻受驚的果子狸後，警員將受傷果子狸放進箱子內，迅速送往附近動物醫院急救，交由專業的動物醫護人員照料另行通知，再行通知動保處處理。汐止警方笑稱，在場警員從業10多年從來沒遇過果子狸造成的車禍，處理到這場車禍的警員笑稱：「社會事真的無奇不有，真的長見識了！」

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