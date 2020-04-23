「政府要少花些資源作國內外宣傳」　朱立倫：好好紓困！





▲前新北市長朱立倫23日表示，政府應實實在在做好紓困。（圖／朱立倫臉書）

記者羅婉庭／台北報導

新冠疫情衝擊經濟，超過460萬國人受到嚴重影響，但不到90萬人受到紓困補助。對此，前新北市長朱立倫23日表示，政府應該少花一些心力跟資源作國內外公關宣傳，實實在在、好好的紓困，才能真正解決人民困難。

朱立倫下午發出貼文表示，蔡總統今天的臉書提到「紓困方案2.0已經全部啟動」，「本週90萬人陸續發放」，但是底下的留言卻有不少反方意見：「生活困難的人拿不到」、「電話打不通」，看來目前的紓困經濟，不但沒有超前部署，反而呈現落後的情況。

朱立倫表示，台灣有高達8成以上民眾受到輕重不一的衝擊，超過460萬人受到嚴重影響，但到目前才90萬人受到補助，佔全台灣民眾不到4%，總金額也只佔紓困總金額不到一成。此外，海軍敦睦艦隊爆發感染，案情不夠透明，政府對外遮遮掩掩，朱立倫說「政府真的該好好加油！」。

朱立倫說，日前與彰化中小企業、鹿港廟口商圈業者對話，了解到小攤販、家庭手工業的困難，事實上，大多數的農、漁民也領不到補助，無勞保亦無公會的，自營業者要申請補助，規定太多，使得受到衝擊的許多人，無法獲得補助。

商圈業者也反應，商圈小店大都沒有使用發票，政府紓困會議「講得簡單」，但小商店可能連記帳手札都沒有，「買20斤大麵條直接付現，怎麼提出營收證明？」，且目前紓困方案都是貸款，幾乎少見整體的產業補助政策，這些企業朋友多說，「貸款還是要還啊」很少人敢繼續貸款。

朱立倫表示，這幾天也聽到不少人反應1988、1957紓困專線打不通，政府應該少花一些心力跟資源作國內外公關宣傳，實實在在、真正做好紓困，才能解決民眾問題。