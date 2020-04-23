機捷、高鐵撐不住...爭取交通部紓困　林佳龍：先以民間業者為主

▲交通部長林佳龍。（圖／行政院提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）衝擊持續，桃園機場捷運、高鐵運量降幅大，近日紛紛爭取交通部能給予紓困補助。對此，交通部長林佳龍今（23）日回應，當前是先以民間業者為主，因為有大量的從業人員需要減少對他們可能的衝擊，特別是失業部分。

行政院今（23）日召開「陸海空運業者協助方案」記者會，由行政院政務委員龔明鑫主持，並邀集交通部長林佳龍一起談論「陸海空運業者協助方案」。會中林佳龍表示，這次疫情的衝擊，陸運方面大約減少5成，隨著不同的交通載具不太依樣，像高鐵、台鐵，運量都已經減半了，更嚴重的像是機場相關的國道客運，服務也都降到不到1成；至於一般市區公車，大概降了可能有2成多，平均起來，大眾運輸的運量減少一半。

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▲交通部長林佳龍說明陸海空紓困。（圖／翻攝自Facebook／行政院）

針對高鐵、桃園機場近日紛紛希望交通部能伸出援手紓困，林佳龍表示，這部分還在協調怎麼減輕他們負擔，但當前是先以民間業者為主，因為有大量的從業人員需要減少對他們可能的衝擊，特別是失業部分。

林佳龍說，以市區客運跟捷運降低的人數，其實2-3成左右，這是屬於地方自治，會跟地方溝通怎麼以緩濟急，看怎樣來辦理。他也進一步表示，畢竟政府補政府不是放在第一位，應該先補助民間，不然像交通部自己的高鐵跟台鐵也很需要補，這會涉及公平性問題。

但機場捷運是特定路線，機場幾乎無出入境旅客，這部分運量減少，林佳龍也已責成同仁跟桃園市政府溝通，但他認為，隨著疫情控制住，這些大眾疏運也會回復正常生活，衝擊會比較小，資源要先用在刀口上。