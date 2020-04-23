是否擴大關閉桃機？林佳龍「僅關部分」：關一個航廈是外界建議

▲交通部長林佳龍。（圖／行政院提供）

記者蘇晏男／台北報導

行政院23日開記者會公布最新紓困振興進度，政委龔明鑫與交通部長林佳龍說明「陸海空運業者協助方案」。針對目前桃園機場已經關閉20個機門，未來是否會繼續擴大的問題，林佳龍沒有直接說明，僅透露外界建議說關一個航廈，評估過動線還有相關人員出入，依目前是把比較遠的航線關閉，維持中心運作。

林佳龍指出，桃機登機門關閉20個，「比較集中進出」，不僅減少維護負擔，也可進行整修，對於現在還在機場幫助民眾的人員，包括發放口罩、基本免稅商店等，所以這個方面，「現在降到只有百分之一的運量」，所以整修好的或是調整裡面空間，也在研究當中。林透露，外界建議說關一個航廈，評估過動線還有相關人員出入，依目前是把比較遠的航線關閉，維持中心運作；而在機場方面，包含北跑道也已經關閉，現在要整修。

林佳龍指出，包括出入境大廳的天花板、地板、相關衛生設備及提領行李附近的地區等整修事項，先前已在松山機場提早整修完成，高雄機場則在辦理中。

對於有無主要航空公司反映可能需求一事，林佳龍提到，在航空業方面，事實上是兩個階段融資紓困，在「紓困1.0」時有辦理大概相關的產業，大約260億至270億元的數字 ，這一波再擴大辦理，針對航空業目前提出需求，經過審查後為498億2000萬元。

而針對航空業相關員工，是否未來可能會納入艱困企業薪資補助，林佳龍表示，在這個部份上，如果說疫情還是持續嚴重，確實對航空公司也是很大負擔，政府也在了解中，「目前還沒有這一個決定，他們也還沒有正式提出需求」，而如果因疫情導致機場關閉超過3個月，可能是另一種對航空公司更進一步的衝擊，政府也有在開始進行評估。

交通部目前祭出針對航空公司的紓困中，有「緩收2至6月使用費」、「運量降多少，相關使用費補多少」、「停留費補貼50％」、「信保45億，可貸500億」等；而機場商家中，則是使用非權利金緩收，並依旅客量減少幅度分三級補貼，此外交通部也強調「運量減幅達50％全免」。