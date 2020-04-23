長榮航空自救！啟動專案事假2.0　「請假達3天、就送1天給薪」

▲長榮航空鼓勵員工多請假，啟動專案事假2.0，請假3天、給薪1天。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）持續衝擊，長榮航空為因應航班縮減之衝擊，自2月即開始鼓勵員工休假，3月中旬增設台灣地區員工「專案事假」，日前另公布地勤員工「專案事假2.0版」，同時維持已放寬之請假及「留職停薪」申請規定，以撙節公司營運成本，海外地區員工則依當地法令規定辦理。



長榮航空表示，台灣地區員工「專案事假」，請假期間年資照計，不會影響員工年度考核及各項權益，每個月最多可以申請14日，適用於空、地勤員工。這次設置之地勤員工「專案事假2.0版」仍為鼓勵性質，單月申請專案事假累積達3日，給薪1日；達6日，給薪2日；達9日，給薪3日。

請繼續往下閱讀...

▲長榮航空受疫情衝擊，鼓勵員工多休假，與公司共同攜手度過營運艱困時期。（圖／資料照／記者沈繼昌攝）

在空勤員工方面，除了每個月約9-10天的正常休假日外，因航班取消，降低勤務派遣之需求，還會另外給予天數不等的有薪休假日。



長榮航空特別強調，員工申請專案事假或是留職停薪，均需由部門主管依業務及人力狀況核定，雖疫情持續發展目前航班僅維持約20%之運能，且尚無恢復的時程，但現階段公司仍僅鼓勵同仁多安排休假，與公司共同攜手度過此營運艱困時期，並利用時間多充實自己，為疫情過後再起飛做最佳的準備。