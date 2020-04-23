打火新利器登場　嘉縣添購30公尺雲梯車、消防空拍機

▲嘉義縣長翁章梁等人 主持消防局新舊雲梯車交接儀式。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣消防局23日於消防局前廣場舉行「30公尺雲梯車及消防空拍機等新式救災器材啟用」，嘉義縣縣長翁章梁親臨主持。現場展示新採購30公尺雲梯車、水箱消防車、消防空拍機等新式救災器材，展現嘉義縣政府及消防局守護人民財產及消防安全決心。

▲▼嘉義縣消防局增添30公尺雲梯車及消防空拍機等新式救災器材。（圖／記者翁伊森攝）

因應日趨複雜的災害類型及擴充消防救災能量，嘉義縣政府及縣議會特別支持消防局救災車輛器材預算編列，2019年特別編列車輛採購預算計新台幣3900萬元，採購30公尺雲梯車1輛及水箱消防車3輛，以利汰換車齡已達15年以上之老舊消防車輛，其中双福分隊原本之雲梯消防車服勤至今已達20年之久，期間參與過嘉縣多件高樓及南亞工廠等大型火警搶救，均發揮高樓救生及滅火阻隔延燒等功能，對縣轄消防救災貢獻良多如今可說是功成身退。

▲嘉義縣消防局增添30公尺雲梯車及消防空拍機等新式救災器材。（圖／記者翁伊森攝）

2020年起將由新採購之芬蘭原裝進口「布朗多雲梯車（Bronto Skylift）」接棒，相較原本的雲梯車具備新式電腦操控系統，能快速地完成高樓救災佈署也提供多項安全警報系統，大大提高救災效能及維護消防人員救災安全。

除消防車輛之外，消防局在縣府及議會支持下2019年亦採購汰換各式救災裝備器材，例如消防空拍機、電動油壓三用破壞剪、負壓排煙機、救生氣墊、消防衣帽鞋、空氣呼吸器面罩、救生船艇、移動式幫浦、充電式軍刀鋸、發光引導繩、特搜救助裝備等器材，以提供消防人員各式救災使用，不僅提升消防人員本身之救災安全，亦可提高救災效能，以維護居民家園安全。

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