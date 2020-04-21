見手機謎樣自拍！無業男「疑妻外遇」猛掐脖：破麻，隨人X　她崩潰：我要離婚

▲男子阿宏婚後經常對妻子動手還口出惡言，妻子崩潰訴離。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台北報導

女子小乃（化名）與丈夫阿宏（化名）結婚多年，但婚後阿宏一直沒有固定職業及收入，2人經常為了經濟問題爭吵。某次，阿宏因懷疑小乃外遇，竟瘋狂爆打小乃，還出言辱罵，「那雙腳好像開的」，暗示小乃與其他男子有不正當關係，讓小乃忍無可忍，向法院訴請離婚，法官判准。

根據判決書，小乃主張，她與阿宏結婚多年，但阿宏婚後一直沒有固定職業及收入，2人經常發生爭吵，且阿宏動不動就對他口出惡言，還酗酒成性，2016年3月間見到她手機內有自己自拍下體的照片，隨即就懷疑她偷吃，不等她解釋就直接出手爆打，讓她忍無可忍決定搬離住處。

小乃還提到，2人分居時，阿宏還不時跟蹤、騷擾她，連她的親友、上司都受到牽連，最後阿宏甚至直接在她的交通工具上偷裝上衛星定位，還出言辱罵，「笨女

人」、「那雙腳好像開的」、「破麻」、「是你他媽自己搞得太扯，一個月花五萬塊，隨他搓，隨他X喔！」讓她甚感痛苦，還因此罹患憂鬱症、慢性創傷後壓力症候群等，因此訴請離婚。

不過，法院開庭時，阿宏反駁，2人在爭吵時因為情緒激動，都有說出不當的言語，他並非無端辱罵對方，且是小乃外遇在先，他一時情緒激動才動手，之後也已向小乃道歉，但小乃卻執意離家，而他因為擔心小乃安危，才偷偷定位。

法官審理後，認定2人確實有難以維持婚姻的重大事由，除阿宏習慣對小乃言語暴力，造成2人感情疏離外，阿宏又因懷疑對方外遇，就動手毆打，也已造成2人婚姻無法繼續維持，因此判准離婚。

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