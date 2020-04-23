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縱火成分居高！苗栗惡火4人逃生　「仇家車停門口」燒成廢鐵內有爆裂瓦斯桶

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記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉八卦村1處民宅，23日凌晨4時許發生火警，火勢一發不可收拾，消防人員花了2個多小時才將火勢撲滅，屋內1家4口倉皇逃出，所幸沒有人受傷；警方調查後發現，屋主疑似與人有糾紛而遭縱火，目前警方已經掌握縱火嫌犯，正積極查緝中。

▲苗栗泰安鄉1處民宅，凌晨疑似遭人在屋旁小客車上放置瓦斯桶縱火，整間平房付之一炬，所幸屋內人員已先逃出。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗泰安鄉1處民宅，凌晨疑似遭人在屋旁小客車上放置瓦斯桶縱火，整間平房付之一炬，所幸屋內人員已先逃出。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣政府消防局表示，23日凌晨4時許接獲民眾報案，指稱在泰安鄉八卦力部落1處平房突然冒出濃煙火舌，隨即派遣泰安、大湖以及獅潭分隊人車前往搶救，約抵達火警現場時，民宅與庭院旁的1部小客車已陷入一片火海；消防隊員抵達後花了2個多小時將火勢撲滅，但平房和門旁小客車已經燒個精光，所幸屋主1家4口倉皇逃出沒有大礙。

據警消調查後發現，這輛小客車並不是屋主所有，而且車上竟有放置1桶有裂痕的瓦斯桶；警方依車籍資料查出這輛小客車為1名黃姓男子所有，屋主當場表示自己之前和黃男有糾紛正和他打官司中，懷疑是他拿瓦斯桶縱火洩憤；警方隨即前往黃男住家，但不見黃男在家，只發現與屋主糾紛案的傳票放在桌上。

▲黃男的車上載著瓦斯桶，疑似為縱火的工具，整輛車也被燒成只剩骨架，破裂的瓦斯桶清晰可見（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼黃男的車上載著瓦斯桶，疑似為縱火的工具，整輛車也被燒成只剩骨架，破裂的瓦斯桶清晰可見（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲黃男的車上載著瓦斯桶，疑似為縱火的工具，整輛車也被燒成只剩骨架，破裂的瓦斯桶清晰可見（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，不排除這起火災是人為因素，目前已請被害屋主回所製作筆錄，並積極追查黃男到案說明，以釐清整起案件的始末。

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