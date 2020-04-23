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海軍參謀長、支隊長說法不同　李正皓：多了2個案外案

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▲▼立委蔡適應、海軍參謀長敖以智。（圖／翻攝自立院直播）

▲立委蔡適應、海軍參謀長敖以智。（圖／翻攝自立院直播）

記者黃巈禾／台北報導

海軍參謀長敖以智4月15日在立法院備詢時針對艦隊官兵健康問題表示，「身體健康都沒有問題」。但敦睦艦隊支隊長陳道輝4月22日接受國民黨立委呂玉玲電話質詢時卻說，有一員比較嚴重所以有回報，另4員沒回報，醫療小組實施專業判斷、診斷後，回報均是一般感冒。對於兩人說法有出入，前國民黨員李正皓指出，又多了2個案外案。

至於艦隊在海上陸續有5人發燒，是否有回報？陳道輝表示，有1員比較嚴重所以有回報，另4員沒回報，醫療小組實施專業判斷、診斷後，回報均是一般感冒，「經過我們細心的治療，他們都逐漸好轉，所以我們支隊按照原來的計畫繼續執行任務。」

呂玉玲問道，靠岸後隔離6天，陳道輝是否自行決定解散？是誰的權限？誰決定可以解散？陳道輝在電話中多次沉默並表示，自己沒權限，只是奉命執行。

至於有沒有先跟國防部或疫情中心做報告？陳道輝表示，「這個我不能夠說明，但是我表現得沒有按照我自己的想法去做，然後我按照命令執行，讓所有部長司令部都受累，我覺得非常抱歉，這是我穿上白軍服30年來最痛苦的時刻。」陳道輝講到哽咽之處，梅家樹、敖以智立刻走向主席台，敖以智拿走手機，也因此中斷質詢。

海軍副司令梅家樹、海軍參謀長敖以智見陳道輝講到哽咽，立刻衝上前拿走電話。（圖／東森新聞）

▲海軍副司令梅家樹（右）、海軍參謀長敖以智（左）見陳道輝講到哽咽，立刻衝到主席台拿走電話。（圖／東森新聞）

李正皓22日在政論節目《關鍵時刻》直言，在那種視訊備詢狀況下，又多了2個案外案，第一、一直不知道，船上人發燒，消息有沒有傳回陸地，陳道輝說有，說5個人發燒，4個人隔天就退燒，其中1人燒2天，這件事情有回報，「他回報給誰，就是艦指部嘛！」可是4月15日敖以智在立院的時候，是說艦隊國軍身體健康，一切安好，換句話說，敖以智跟陳道輝之間是不是有人隱瞞消息？誰隱瞞？「這是不是另一個案外案？是，這是第一個案外案被爆出來」。

至於第二個案外案，李正皓說，到底是誰宣布就地解散的？「是你支隊長宣布的嗎？沒有，他今天說得很清楚，他說『我表現的沒有按照我的想法去做，我沒有這個權限』，所以是一個有權限的人，宣布了他就地解散嘛對不對？那這個有權限是誰？還是不知道，還在官官相護，他只能說他不能講耶！」

▲▼海軍司令部參謀長敖以智中將。（圖／記者湯興漢攝）

▲敖以智拿走電話，並和陳道輝講話。（圖／記者湯興漢攝）

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