影／台灣援贈10萬片口罩抵達新加坡　吳釗燮：他們派什麼人來接收都尊重

記者楊蕓／台北報導

針對台灣捐贈口罩給疫情嚴重的國家，有聲音認為未來如果有國家要跟台灣要口罩必須先談建交，外交部長吳釗燮23日強調，捐口罩目的是協助其他國家對抗肺炎，沒有其他政治目的，有人有這樣的意見充分尊重。

▲外交部長吳釗燮於立法院受訪。（圖／記者林敬旻攝）

立法院23日邀請外交部部長報告「我國援助友我國家與友邦口罩等醫療物資之實際作法，與我國如何運用國際社會對我國防治新冠肺炎之好評拓展我國外交之作為」，並備質詢。

台灣援贈新加坡10萬片醫療級口罩昨運抵新加坡，由新加坡紅十字會執行長代表接受，對此，吳釗燮表示，送給新加坡口罩，是給第一線醫護人員用的，他們派出什麼人出來接收，都充分尊重，最重要目的是希望協助第一線醫護人員防衛。

針對有聲音認為未來如果有國家要跟台灣要口罩，要先談建交，吳釗燮強調，捐口罩目的是協助其他國家對抗肺炎，沒有其他政治目的，有人有這樣的意見充分尊重。

至於日前外交部宣布台灣每週捐給美國10萬片口罩，以換取美方為台灣保留30萬件防護衣原料，但被媒體揭露並非「交換」而是「交易」，吳釗燮則表示，這是有些媒體、政治人物扭曲，防護衣原料是全球都在搶料、缺料，「我們是透過友好美方人士，幫我們確保30萬件防護衣原料持續供應，甚至提早供應，對於美方能確保，讓我們的防護衣能提早取得，保護第一線人員，我們表達感謝。」

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