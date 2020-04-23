影／台巴邦誼傳生變、要口罩先建交？ 外長吳釗燮回應了

記者楊蕓／台北報導

針對國民黨立委吳斯懷22日在質詢時指出，我國援贈友邦巴拉圭口罩與對岸以貨機載送醫療物資至巴拉圭，以及我駐巴拉圭大使周麟被召回，質疑台巴邦誼是否生變。外交部長吳釗燮23日受訪時表示，台巴邦交「目前都還很穩定」，並澄清大陸送物資一事，實際上是商人採購遭到誤解。

▲外交部長吳釗燮於立法院受訪。（圖／記者林敬旻攝）

針對台灣捐贈口罩給疫情嚴重的國家，有聲音認為未來如果有國家要跟台灣要口罩必須先談建交，吳釗燮則強調，捐口罩目的是協助其他國家對抗肺炎，沒有其他政治目的，有人有這樣的意見充分尊重。

立法院23日邀請外交部部長報告「我國援助友我國家與友邦口罩等醫療物資之實際作法，與我國如何運用國際社會對我國防治新冠肺炎之好評拓展我國外交之作為」，並備質詢。

針對吳斯懷22日質詢時質疑台巴邦誼生變，吳釗燮受訪時表示「目前都還很穩定」，至於大陸送物資一事與事實不符，「實際上是有巴拉圭商人向中國採購防疫物資，帶到巴拉圭去，有些巴拉圭的人以為是中國送的。」

吳釗燮表示，中國在很多國家都有很多動作，他們說要提供物資，但實際上都是用買的。

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