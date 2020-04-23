影／吳釗燮力挺國軍：國軍是捍衛國家安全最重要的骨幹部隊

記者楊蕓／台北報導

海軍敦睦艦隊官兵感染新冠肺炎，軍方說法反覆引起譁然，外交部長吳釗燮23日在立法院受訪時表示，「國軍是捍衛國家安全最重要的骨幹部隊，外交部絕對支持國軍。」

▲外交部長吳釗燮於立法院受訪。（圖／記者林敬旻攝）

立法院23日邀請外交部部長報告「我國援助友我國家與友邦口罩等醫療物資之實際作法，與我國如何運用國際社會對我國防治新冠肺炎之好評拓展我國外交之作為」，並備質詢。

針對軍方稱敦睦艦隊在帛琉時，沒有開放民眾登艦，卻遭台商秀出照片打臉。被問到外交部是否知情，吳釗燮說明，敦睦艦隊到哪個國家去訪問，充分尊重國防部作為，並配合做先前探測，等到開始執行時，外交部、外館充分配合敦睦艦隊。

針對國軍染疫事件，吳釗燮強調，「國軍是捍衛國家安全最重要的骨幹部隊，外交部絕對充分配合，絕對支持國軍，如果演訓需要配合，外交部絕對配合，我再說一次，我們支持國軍。」

另外，國民黨立委吳斯懷22日在質詢時指出，我國援贈友邦巴拉圭口罩與對岸以貨機載送醫療物資至巴拉圭，以及我駐巴拉圭大使周麟被召回，質疑台巴邦誼是否生變。對此，吳釗燮受訪時表示「目前都還很穩定」，至於大陸送物資一事與事實不符，「實際上是有巴拉圭商人向中國採購防疫物資，帶到巴拉圭去，有些巴拉圭的人以為是中國送的。」

吳釗燮說，中國在很多國家都有很多動作，他們說要提供物資，但實際上都是用買的。

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