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外交、國防人事傳將異動　駐泰代表回應了

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▲現任駐泰代表童振源。（圖／翻攝自Facebook／Chen-yuan Tung）

▲現任駐泰代表童振源。（圖／翻攝自Facebook／Chen-yuan Tung）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文第二任期下月20日展開，外傳我國外交和國安體系將有人事變動，其中包括國安會秘書長李大維調職、現任駐泰代表童振源改任僑委會主委等，但目前仍尚未敲定。

根據《中國時報》23日的報導，由於疫情因素，行政院長蘇貞昌續任機會高，在防疫相關部會盡量不動的前提下，內閣僅會小幅改組；而兩岸、國防、外交與國安體系，「都將因應新情勢而有大幅度調整」。

報導指出，國防部人事異動將視敦睦艦隊後續處理狀況而定、李大維則因表達辭意將異動，而外交部長吳釗燮「近期也傳出可能調職」。不過有民進黨內人士透露，吳釗燮「在任內與美、日的友好關係前所未見，連歐盟與台灣的情誼都有很大建樹，換或不換，蔡英文尚未作最後決定」。

《中時》透露，若外交部長真的換人，那麼目前呼聲最高的接任者可能是駐歐盟兼比利時代表曾厚仁。該報導也表示，前環保署長李應元可能將接替童振源，外派駐泰，童振源則轉任僑委會主委。不過李應元對這項傳聞則表示「八字還沒有一撇」，而針對個人意願，李則說，「我們都是配合總統，以她的佈局為最佳考量」。

對於上述傳言，童振源則在報導刊出後，於臉書澄清「非常感謝大家的關心與祝福，但在報導中，我已經向記者釐清如下：駐泰代表童振源對改調僑委會主委『委員長』的傳聞表示，他沒有這方面的訊息，也沒有接到任何徵詢」。

 ▲童振源澄清轉任傳聞。（圖／翻攝自Facebook／Chen-yuan Tung）

▲童振源澄清轉任傳聞。（圖／翻攝自Facebook／Chen-yuan Tung）

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