幕後／磐石染疫風暴72小時　蔡英文先助海軍止血...再追2大失靈

▲蔡英文、嚴德發。（合成圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

海軍敦睦艦隊4月17日下午得知有官兵確診新冠肺炎後，軍方深知事態嚴重了，國防部長嚴德發21日晚間表示自請處分後，總統蔡英文22日也親上火線發表公開談話。事實上，在17日下午嚴德發已火速向蔡英文報告，而蔡英文隨即開啟長達72小時的緊急調查與後續處置。

把時序回推至4月14日一早，敦睦艦隊開始架梯，聯檢小組上船進行檢疫，短短1小時就將700多人全數放行；言下之意，所有人下船是依聯檢小組的指示，依規定執行，也非支隊長、艦指部能片面決定的。

但是，在17日的下午，軍方得知有官兵確診後深知「出大包」，嚴德發趕緊向行政院長蘇貞昌與蔡英文報告，而蔡英文在得知訊息後也當場追問嚴德發跟指揮中心，在確認初步因應作為後，便指派行政院副院長陳其邁火速南下坐鎮。

緊接著，蔡英文在各項例行與非例行會議中，向官員、幕僚們都明確表達她的核心態度，就是站在國家的立場，「防疫」、「戰訓整備」都是國家重要的事，有疏忽就必須調查，並強調「國防部必須要撐住，才能讓事實強化」。

在會議上，蔡英文特別指示，國軍有錯就改，有責任就要釐清；而在國內的政治上，藍綠攻防是難免的，但她認為，不應該讓國軍受到不該有的額外傷害。

同時，蔡英文也指派行政院政務委員羅秉成全力協助。據了解，蔡英文之所以指派羅秉成，主要是因為外交國防本來就是他的督導業務，加上他本身具法律背景，在調查的過程中，涉及防疫責任釐清上可以做整體的檢查，因此在國防部彙整資料後，他會就防疫面來進行檢視。

據了解，蔡英文在相關內部會議中，因為國際談判專家背景的關係，特別講求事實的釐清，包括多次追問訊息通報是否確實，哪個環節出了問題，有發燒狀況是如何通報，為何沒有通報等。

事實上，本次事件核心問題有二：第一「是怎麼發生群聚的？」，第二是「有發燒，為何沒有通報？」。因此，統整後可分為二大塊，分別是「安全回報SOP」與「聯檢小組」的失靈。

首先，在「安全回報」方面，敦睦艦隊出航後，每天下午艦隊5位醫官，會將每天看診資訊通報告醫療召集人，而該召集人彙整後，向支隊長報告。最後，支隊長每日再透過戰情回報給艦指部。不過，問題在於船上的確有發燒情形，可是醫官診斷後，篩不出流感，且一般投藥後，病情也有好轉，所以在醫官專業評估上，回報為一般感冒，也成為部隊長官們在判斷上的輕忽。

另外一塊則在於「聯檢小組」的問題，小組於14日上午登艦之後，依過去慣例都應該查看「就診紀錄」，但在短短1小時竟然就完成700多人的檢疫，並讓官兵下船，進而導致後續一連串的爭議。

據了解，海軍從確定有官兵確診後，就亂了方寸，更承襲了過去軍中的傳統文化，連統整診斷資料都要東拼西湊，甚至還有內部派系人馬放話。言下之意，就是國軍在還沒確認訊息前，外頭消息紛飛，反而造成國防部陷入「片面釋放訊息」、「擠牙膏」的觀感，導致被批評有「隱匿」之嫌，衍生了一場災難級的危機。

事實上，這一點讓蔡英文很不滿意，她認為國軍在初期細節資訊的掌握，以及回應上有落差，導致有令人不清楚，覺得有懷疑之處。不過，在她要求國防部盡快彙整初步調查後，嚴德發於21日晚間舉行臨時記者會，趕緊將各項質疑做初步的釐清，算是暫時為當前的危機止血。

4月22日早上，事發至此已過72小時，包括初步調查與各單位，已漸漸穩住陣腳後，蔡英文主動認為，她該出來跟社會談話，因此總統府才臨時舉行敞廳談話，除了以三軍統帥身份道歉外，也明確表達了她的立場。

其他人也看了這些…

►蔡英文公開向國人道歉：我是三軍統帥「國軍的事就是我的事」

►嚴德發坦承「沒有管制」：敦睦艦隊228連假有官兵下船放假

►敦睦支隊長立院答詢電話中落淚！ 「5人發燒4人我沒有回報」

更多熱門新聞…

►磐石艦出包！國防部先拔2將官 蘇貞昌：這只是第一階段，之後還會究責

►「對岸軍事動作頻繁」 蔡英文曝敦睦遠航訓練原因

►嚴德發稱敦睦計畫得到「總統尊重」 蔡英文回應了！