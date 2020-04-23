華航改名第一步「先換飛機外觀塗裝」　王國材：評估需花1年時間

▲華航改名第一步先改飛機外裝，王國材表示，評估需花1年時間。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

近來華航改名引起各界爭論，交通部政務次長王國材今（23）日表示，航發會已有跟華航開過會，初步共識是外裝先換，他們也評估需要1年時間，目前都交由華航設計，後續會在開會看塗裝設計的成果，若可以，時間是越快越好。

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王國材今赴立法院交通委員會前受訪表示，針對華航改名議題，航發會跟華航有開過會，會先更改外裝，他們提出會以新飛機為主，但台灣元素設計需要時間，還有也要跟兩岸、國際互相照會一下，評估時間要一年。

至於會是什麼怎樣的台灣元素或設計？王國材表示，現在都交由華航來處理，會議時有討論到是要直接寫Taiwan還是加台灣元素，當然也有討論到什麼能代表台灣元素。

▲華航China Airlines的英文字樣掀起改名爭議。（圖／記者呂佳賢攝）

王國材表示，最重要是現在已經有一些共識，主要是認為華航飛機出去，不要讓別人誤解為大陸飛機，航發會為此已跟華航開過一次會，還會繼續在開，會看他們塗裝設計的成果，現在等他們方案出來，「如果能夠在兩岸國際航線或領空方面獲得大部分的共識，當然時間越快越好。」

另外，華航宣布5月起全員減薪至少15%，但由於華航內部職務薪水計算方式都不同，尤其最近貨運暢旺，貨機機師工作量增加，可是這次也一併被減薪，機師工會也喊話希望能有相關配套。

王國材表示，這次在客運變少狀況下，貨運量跟價錢都不錯，這部分都在討論之內，希望華航能趕快在勞資部分達到共識。

事實上，先前針對華航改名一事，交通部就曾表示，改名涉及航權異動、機場時間帶重新分配等議題，也需向國際航空相關協會等報備。華航初步評估，初期傾向以彩繪機方式增加台灣識別，並以新機為優先，可優先在明年迎來A321 neo新機執行，時間評估要1年，也規劃派飛區域航線。