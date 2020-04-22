5/6首班「花卉包艙」飛日本1週60噸　農委會補助每公斤40元運費

▲新冠肺炎疫情重創台灣花卉市場。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致整體運能大幅減縮、航空運費因市場供需相對調漲，我國花卉外銷造成嚴重影響，農委會日前宣布和華航攜手「包艙」，協助花卉外銷。農委會今（22日）表示，費用每公斤76元，農委會補助40元，業者和農民自付36元，首班預計5月6日飛出，每週輸出60噸。

農委會今召開「農業紓困振興」記者會說明各項措施辦理情形，其中，花卉內外銷銷量萎縮，尤其文心蘭外銷日本為大宗，因疫情大受影響，農委會和華航合作，配合花農指定出貨時程，每周固定貨機航班提供所需艙位直飛日本成田機場，供我國花卉輸銷日本專用。

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▲農委會補助40元，協助業者將花卉外銷到日本。（圖／記者許展溢攝）



農委會國際處處長林家榮說，輸出日本的台灣文心蘭是前三名重要切花，疫情後航班減少，今年1、2月訂單開始逐漸下降，日本3月宣布緊急命令後，原本期程又大降，只剩以往3至4成，現在賣花賣到日本售價也是低到3、4成。農民對售價低有疑慮，不想外銷出去，但不過去將這些產量留在台灣也有銷售壓力，因此想盡辦法提供誘因補助，雖然只有3、4成，但順利賣出去，花農至少多少還是有收益。

林家榮表示，出去費用每公斤76元，農委會負擔40元，業者自付36元，每週2班，每一班30公噸，此政策預計合作到6月底，首班會在5月6日出發，屆時有需要會再延長。另外，花卉到一定程度，水果要賣到日本，需要空運也可納入包艙。