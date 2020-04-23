黃智賢矛頭指向陳時中　誰沒告訴海軍應隔離14天才能回家？

▲陳時中、黃智賢。（合成圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，引發各界批評為什麼敦睦艦隊返台後沒隔離14天？對此，名嘴黃智賢將矛頭指向中央疫情指揮中心陳時中，「陳時中是不是應該把話跟海軍說清楚？如果說了，海軍不聽，我們追究海軍。如果沒說，為什麼陳時中沒說？是沒想到，還是不敢說？」

黃智賢23日在臉書表示，關鍵出在為什麼沒隔離就解散，敦睦艦隊爆發群聚感染，當然很嚴重，但最嚴重的，是所有官兵立刻解散進入社區，包含確診者在內，事後才在社區被確診的，這才造成台灣驚恐。

黃智賢指出，軍方當然一路說謊和隱瞞，但特別條例給了指揮中心可以如戒嚴般的權力，「所以，陳時中如果沒想到軍方的問題，那到底是軍方的錯，還是陳時中的錯，還是蔡英文的錯？」第一、海軍對於在帛流有沒有戴口罩，說謊，「但更可怕的是，整個軍方19萬人，在4月18日前，只被配給了1/10量的口罩，但蔡政府卻有天量口罩四處招搖送人。」

黃智賢再指，第二、4月14日有沒有人下船，說謊，之前假裝是4月15日才下船，但問題是，4月15日下了船，也應該是全員在軍營隔離，而不是回家；第三、到底有沒有回報船上有人發燒？「海軍高層跟陳道輝說法相反，然後搶走了手機不讓他說」，問題是敦睦艦隊沒有試劑盒，所以無法檢測是不是確診，那為什麼不是把發燒，喪失味覺者列為疑似病例？

黃智賢提及，第四、艦隊2月21日上船集合，3月5日出航，問題是隔離期間，2月28日先說沒有下船，後來又承認有休假下船，如果2月28日放人下船休假，那這段隔離期，不就要重新起算？「海軍是弱智還是怎樣？」；第五、海軍承認出航前，沒向防疫指揮中心呈報，海軍有沒有能力建立，執行正確的防疫計劃？而軍方到底要不要向防疫指揮中心呈報？蔡政府有沒有搞清楚？新冠病毒是一級災害，「指揮官如果無法指揮其他部會，那不是在玩家家酒嗎？」

黃智賢提到，第六、4月14日有沒有人下船，海軍也說了謊，但最嚴重的是，為什麼744人不需要在岸上隔離，就立刻拍手解散，進入社區？是誰告訴海軍，只要3月15日離開帛流後滿30天就可以立刻解散回家？是誰沒有告訴海軍，船回到台灣後，官兵應該在軍營隔離14天，才能回家？

黃智賢認為，陳時中是不是應該把話跟海軍說清楚？「如果說了，海軍不聽，我們追究海軍。如果沒說，為什麼陳時中沒說？是太笨沒想到，還是不敢說？還是要裝客氣？」

黃智賢再問，那參謀總長跟海軍司令，有沒有要求敦睦艦隊回台後要隔離14天才回家？還是以為船上病毒培養皿般的時間，也算隔離？這種錯誤的政策，是陳時中的錯，還是海軍的錯？如果防疫中心沒有要求上岸隔離14天，那這才是真正的錯。

敦睦艦隊爆發群聚感染，引發外界質疑是不市政府溝通出問題、有部會不聽指揮中心，陳時中日前在記者會上表示，有點傷心，「你這樣說，好像大家都不喜歡我這個指揮官」，政府單位溝通很好，只是各單位都有自己的文化，合作需磨合，不是用命令就能改變，但也因為磨合得很好，才能守住疫情防線，讓民眾盡量可以正常生活。

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