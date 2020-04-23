川普下令：伊朗船艇若騷擾美艦　直接攻擊摧毀！

▲美國總統川普。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓22日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他已下令美軍攻擊並摧毀任何騷擾美國海軍船艦的伊朗船艇。

川普在社群媒體推特（Twitter）寫說：「我已指示美國海軍射下並摧毀任何一個及所有在海上騷擾我方船艦的伊朗砲艇。」

美國媒體CNBC報導，川普這項威脅造就油價回漲，紐約商品交易所西德州中級原油今天攀升超過30%。今年油價多次因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）衝擊需求而跌至歷史低點。

伊朗去年生產的油量約占全球3%。

美國海軍本月15日發布聲明說，6艘美國軍艦在國際水域執行演練任務，11艘伊朗船艇以極為接近的距離和高速越過美國艦艇的船首與船尾，一度距離其中1艘的船首僅9公尺。

法新社引述美方說法指出，伊朗革命衛隊海軍船艇沒有理會美國船艦的警告，一小時後才回應無線電通訊，接著離去。

本月19日，據伊朗梅爾通訊社（Mehr News Agency）報導，伊朗革命衛隊指控美國海軍「不專業且挑釁的舉止」妨礙了他們自己的演習。

川普今天這道命令，是否代表美方船艦未來遭遇一如4月15日的情況，就能對伊朗快艇開火？美國參謀首長聯席會議副主席海頓（John Hyten）表示，這要由美國船艦的艦長定奪。

他說：「要視當時情況，端看船長看到什麼。你不能讓一艘快艇取得可以威脅你船隻的位置。」

美國防部副部長諾奎斯特（David Norquist）稱川普的推文「是對伊朗人的重要警告」，但也沒說明美國是否改變波灣的正式交戰規則。

諾奎斯特在簡報會中告訴記者，川普「強調的是，我方所有船艦均保留自衛權」。