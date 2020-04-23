支隊長哽咽：穿白軍服30年最痛苦！沒對不起大家　副司令參謀長衝上前拿電話

▲海軍副司令梅家樹（右）、海軍參謀長敖以智見陳道輝講到哽咽，立刻衝到主席台拿走電話。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

國軍敦睦艦隊爆發群聚感染，國防部公布第一波懲處名單，艦隊指揮官中將高嘉濱、支隊長少將陳道輝調離現職。對此，陳哽咽致歉，但強調絕無隱匿疫情，「如果我們任何一人只要有感冒發燒就返航，我們將如何捍衛我們的海疆，這是我穿上白軍服30年來最痛苦的時刻。」而海軍副司令梅家樹、參謀長敖以智見陳講到哽咽，立刻衝上前拿走電話。

陳道輝22日以電話接受立委備詢時表示，對全體國人還有社會造成如此重大不安，表達個人最深切的歉意，也要對支隊全體744員官士兵學生，還有他們的家屬鞠躬道歉。

陳道輝說，如果知道已經有人感染，一定會遵照國防部命令立刻返航；另外，身為軍人，「我們寧可死在海上、死在船上，我也不可能讓病毒去危害我們本來就應該保護的國人，和所有我們最親愛的家人。」

▲▼敖以智拿走電話，並和陳道輝講話。（圖／記者湯興漢攝）



至於艦隊在海上陸續有5人發燒，是否有回報？陳道輝表示，有一員比較嚴重所以有回報，另4員沒回報，醫療小組實施專業判斷、診斷後，回報均是一般感冒，「經過我們細心的治療，他們都逐漸好轉，所以我們支隊按照原來的計畫繼續執行任務。」

陳道輝指出，「我用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情，如果我們任何一人只要有感冒發燒就返航，我們將如何捍衛我們的海疆，這是我穿上白軍服30年來最痛苦的時刻。」他哽咽說，「我已經隔離整整五天，我有五天沒辦法睡覺，可是我愛海軍，我愛國軍，我更愛國人，我沒有做不起…做對不起大家的事…」

而梅家樹、敖以智見陳道輝講到哽咽，立刻衝到主席台前，敖拿走電話，也因此中斷質詢。對於陳指有回報一員發燒，國防部卻在當晚打臉，強調經逐一清查該支隊遠訓期間每日向艦指部傳送安全回報表，確認均無有任何人員發燒紀錄，有關陳的說法，將就相關調查資料與當事人進一步釐清。

▲▼陳道輝哽咽強調絕無隱匿疫情。（圖／資料照／東森新聞）