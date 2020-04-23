海軍染疫引爆社區大流行？　醫曝「最強防疫網」靠全民疊加

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日公布，與案379酒店女公關有過接觸的123人監測期滿，皆未發現陽性個案。臉書醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」醫師PO文表示，22日有兩個指標案件都宣布結案，不僅是醫療人員的功勞，也是全台人民正確防疫的結果，「每個人都做好防疫就是最強的防疫網。」

▲民眾排隊買口罩。（圖／記者湯興漢攝）

根據指揮中心8日公佈的疫調指出，案379自稱無業，先生1月曾前往中國廣東工作，她2月9日也有去東南亞旅遊，回國後平常活動以住家為主，偶爾會走路去購物，但因為某些因素，無法詳細說明相關活動軌跡，結果當天晚上就被爆出身分是酒店女公關，讓各界相當擔憂是否會讓先前的防疫成果白費。

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幸好，案379匡列的123名相關接觸者21日監測期滿，都沒有發現陽性個案，陳時中也在22日宣布結案。另一起受到關注的是華航CI011班機，全機人員已經完成採檢，除了先前確診的12例之外，其他人都是陰性，同樣在22日宣布結案。

▲做好個人防疫才是最重要的。（示意圖／記者李佳蓉攝）

「MedPartner 美的好朋友」醫師22日在臉書PO文表示，這兩個指標案件都宣布結案，不僅是醫療人員的功勞，也是民眾正確防疫的結果，是大家一起努力把疫情擋下來，至於現階段最受爭議的海軍敦睦艦隊染疫事件，會不會引起社區大流行，其實最重要的還是在於個人防疫，「都做好個人防疫，疊加起來就是很強的防疫網。」

醫師認為，假如民眾真的在社區遇到感染者，只要保持適當的社交距離，無法保持距離就戴上口罩，在沒有握手、碰到髒的平面都有洗手的情況下，「他要怎麼感染你？」說穿了還是老話一句，就是做好自己分內該做的事情，「每個人都做好防疫就是最強的防疫網。」