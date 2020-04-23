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海軍疫調表曝！前醫官一看揪2缺失　揭密長官令兵「看病兩次就扣假」

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磐石艦、磐石軍艦、敦睦艦隊。（圖／東森新聞）

▲磐石艦目前累計28人染疫。（圖／資料照／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

海軍敦睦艦隊包括磐石艦、康定艦和岳飛艦700多名官士兵疫調症狀表曝光，一名前海軍陸戰隊醫官揪出兩項缺失，像是症狀只有兩種能選，出國史沒歐美，僅中港澳地區。他透露，曾遇過有人生病求診，但阿兵哥的長官卻放話，看病兩次扣一天假，等於衝擊到生病但想休假的軍人看診意願，增加傳染風險。

根據軍艦醫療小組發給阿兵哥的調查表，第一題寫道「請問你過去14天是否有下列情形」，選項包括「發燒」和「呼吸急促」；第二題是「去過哪些地區」，有「中國大陸」、「香港」、「澳門」三個選項。

請繼續往下閱讀...

對此，曾當過海軍陸戰隊醫官的醫師賴昂廷接受《東森新聞》訪問表示，這些調查項目太過粗糙，其實可以加入像是有無嗅覺異常，有一半甚至沒有症狀的也有可能，當然有一些人有腸胃道症狀。

海軍疫調表曝！前醫官賴昂廷揪2缺失　曝曾有長官令兵「看病兩次就扣假」。（圖／東森新聞）

▲▼前醫官揪出海軍疫調表兩缺失。（圖／東森新聞）

海軍疫調表曝！前醫官賴昂廷揪2缺失　曝曾有長官令兵「看病兩次就扣假」。（圖／東森新聞）

表格上除了只有兩種症狀可選，出國史也僅能填中港澳。賴昂廷不解地說，自從2、3月之後，美國、歐洲也陸續有疫情。

賴醫師指出，醫官和醫護士平日跟部隊移動，備足救護器材待命，阿兵哥就診前需要報備部隊長官。他回憶，曾有阿兵哥抱怨說是長官私下規定，看病兩次就扣一次假；甚至還有阿兵哥受傷，生病還沒康復就被長官叫去出操，危險性不小，因有時腸胃炎會集體傳染。

賴醫師曾上過海軍艦艇，形容船艙空間小又擠，一個小小感冒嚴重的話會全船淪陷。他表示，只要阿兵哥看病，以陸軍而言，小病就記錄，包括血壓、心跳等。

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，支隊長陳道輝22日透過電話說明，發燒5員當中，因有1員比較嚴重，所以有回報，剩下4員並沒有回報。然而，國防部卻在當晚打臉陳的說法，強調經逐一清查該支隊遠訓期間每日向艦指部傳送安全回報表，確認均無有任何人員發燒紀錄，有關陳的說法，將就相關調查資料與當事人進一步釐清。

▼賴昂廷透露，曾有阿兵哥抱怨說是長官私下規定，看病兩次就扣一天假。（圖／東森新聞）

海軍疫調表曝！前醫官賴昂廷揪2缺失　曝曾有長官令兵「看病兩次就扣假」。（圖／東森新聞）

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