懇求美國重新金援！被問「要不要辭職下台」譚德塞急了　2字英文狂跳針

▲秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／翻攝自Facebook／WHO）



記者董美琪／綜合報導

WHO例行記者會於台灣時間22日深夜11點46分召開，秘書長譚德塞除了唸新聞稿外，也照例回答記者發問，期間也被媒體記者問到要不要下台，以及美國拔掉資金的想法，譚德塞也回應了。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會指出，全球已近250萬例COVID-19病例，死亡人數超過16萬人，其中西歐疫情似乎處於穩定或下降狀態，但非洲、中南美洲及東歐的上升趨勢令人擔憂，「一些在疫情大流行初期受到影響的地區，現在開始看到復活案例。沒錯，我們還有很長的路要走，這種病毒將與我們長期共存。」強調疫情很容易復發。

譚德塞新聞稿唸完後，接受各國記者提問。其中一位記者問他美國決定停止捐款給WHO，以及會不會因此考慮辭職下台等問題。譚德塞回應，希望美國重新考慮暫停撥款一事，以拯救生命，也表示世衛組織從美國獲得資金是很重要的，可以搶救人命，不只是幫助全世界，也是幫助美國自己。

另外，譚德塞談到自己會不會下台，強調自己與同事「day and night」（不分晝夜）努力工作，這3年來相當努力（譚德塞自2017年起擔任世界衛生組織幹事長），他也是不分晝夜工作，未來也會不分晝夜地做下去，因為拯救生命是他的使命，將繼續改變這個組織，讓它更好。最後譚德塞也不斷跳針重覆「saving lives」（拯救生命）2字，強調自己專注在拯救生命，沒有時間在意其他的事，不管發生什麼事，只想要「saving lives」！