疫情害慘業績！館長講到快落淚：敦睦艦隊事件「我真的很憤怒」

▲館長感嘆「疫情為什麼現在來」。（圖／翻攝自館長成吉思汗 YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢的健身房近來積極拓展事業版圖，想要跨出北台灣，但是受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，也讓他在台中拓點的計畫受到阻礙，再加上敦睦艦隊事件又造成社區感染破口陰影再現，導致他對於這起事件非常憤怒。

館長在20日的直播中沉重表示，台中館正在做行銷將在8月做預售，他為了這間場館斥資2億，但是受到疫情影響許多計畫受阻卻又無法停止，包括支付給廠商貨款以及人事成本，卻沒有進帳收入，讓他十分煩惱。

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▲敦睦艦隊爆出疫情，讓館長非常憤怒（圖／陳昱璇製）

館長說，原本接連出現0確診，讓他相當開心，只要在守住1、2個月，台中館的計畫還是可以順利進行，但是敦睦艦隊的事件又讓疫情爆開了，「軍艦的事情，我真的很憤怒」。

館長進一步解釋，「疫情早不來、晚不來偏偏這個時候來」，早來就是他先佔地方，錢就留著了，晚一點來他已經開好了，會員費已經收了，至少有一點穩定的現金流量。

▲館長與立委王定宇直播之後，對於敦睦艦隊事件稍微釋懷。（圖／翻攝自館長成吉思汗 YouTube）

雖然館長提到對於敦睦艦隊的事件相當憤怒，不過立委王定宇在21日的直播中，解釋了整起事件的來龍去脈，讓館長對於這起敦睦艦隊事件稍微釋懷，強調雖然讓生意人生計受到嚴重的衝擊，但是在該懲處的人員懲處了之後，還是支持軍人能夠給予國人更多信心。

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