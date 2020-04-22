台灣增援教廷20萬口罩　教宗方濟各回應了！

▲教宗方濟各。（圖／達志影像／美聯社）



中央社記者陳韻聿台北22日電

外交部今天說，考量義大利嚴峻疫情，以及天主教神職人員對台灣的長期奉獻，政府決定加碼援贈教廷20萬片口罩。教 廷駐台代辦佳安道對此表示感謝，並轉達教宗方濟各（Pope Francis）對台灣的關懷。

外交部晚間透過新聞稿指出，由於義大利境內的天主教教會、文教社福設施等持續受疫情嚴重影響，繼日前援贈教廷及其所屬含靈醫會在內天主教團體28萬片口罩後，因感念天主教神職人員對台灣的長期奉獻，政府決定再援贈教廷20萬片台灣製醫療級口罩。

外交部表示，援贈轉交儀式今天舉行，由政務次長謝武樵主持，教廷駐中華民國（台灣）代辦佳安道（Mons. Arnaldo Catalan）代表教廷受贈。謝武樵指出，第一波所援贈28萬片口罩已送達教廷及各天主教團體。台灣社會持續關注義大利疫情，也十分欽佩民間團體展現愛心的期盼，政府因此決定再贈教廷20萬片口罩，將儘速運送，展現台灣與教廷的堅實友誼，以及攜手對抗疫情的決心。

佳安道表示，十分感謝台灣政府與民眾的愛心，相關重要物資將妥善送達有迫切需求者手中。台灣此次援贈一如教廷大使館先前與台灣友人合作募集物資援贈，都是台灣與教廷積極合作協助其他國家抗疫的具體例證。他欣見台灣落實「台灣可以幫忙」理念。根據新聞稿，佳安道也轉達教宗方濟各（Pope Francis）對台灣人民的誠摯關懷。

外交部約3週前舉行義大利防疫物資捐贈儀式，由義駐台代表紀大為（Davide Giglio）代表接受護目鏡、氣管導管及抽痰包等防疫物資。教廷駐台大使館當時向中央社說明，該批物資為教廷在台灣的天主教等各界友人響應義大利駐台代表處的「義大利台灣一起健康」（Italy-Taiwan：healthy together）倡議所捐贈。

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