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獨／華為P40 Pro深海藍初體驗與介紹：關於手機功能、拍照跟UI

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▲華為P40系列初體驗，全文6,000字，請找有空的時間仔細觀看。（圖／記者洪聖壹攝，下同）

特約記者洪聖壹／綜合報導

2019年財報會議上，華為輪值CEO徐直軍就曾說到，「2020年，將是華為最艱難的一年。」在這最艱難的一年當中，華為在春季發表會上發表了10個新品，有電視、筆電、耳機跟路由器。其中最受關注的還是P40系列手機，雖然在台上市情報未定，不過記者仍實際前往門市進行初步體驗，提供幾個心得給讀者參考。

▲華為P40系列目前僅先上市P40、P40 Pro，P40 Pro+ 預計6月上市。（圖／記者洪聖壹攝）

今年春季發表會同樣由華為消費者業務CEO余承東主持，共帶來了華為P40系列、EMUI 10.1系統、X65電視、CPE Pro 2路由器、AX3系列路由器等重點新品。華為Mate Book X Pro、Watch GT 2智慧表、Sound X智慧音箱、Free Buds無線耳機、Gentle Moster智慧眼鏡等產品也推出了新的配色並進行了升級，在體驗華為P40系列之後，大致想要以下列八個方向來做介紹：

一、外觀：螢幕顯示有三星S20系列的味道

這次國內首發的華為P40系列有P40，P40 Pro以及P40 Pro+三款手機。P40配備6.1吋螢幕、解析度2340x1080 Pixels；P40 Pro和P40 Pro+稍微大一點，都是配備6.58吋螢幕，解析度為2640x1200 Pixels。P40 Pro和P40 Pro+都是90Hz刷新率，並且都支援DCI-P3廣色域顯示。

正面螢幕以鋁合金金屬中框蓋上所謂「四曲滿溢屏」設計的抗刮玻璃，有點類似當年三星S6 edge剛推出的雙曲面螢幕設計帶來的衝擊一般，螢幕四周稍微有一點往下滑的弧度，感覺好像是一個自然水面因為表面張力的關係，邊緣滿而不溢的感覺。實際看影音、圖片的無邊框感受有三星S20系列的優點。

▲華為P40系列使用的「四曲滿溢屏」設計加上鋁合金金屬中框，讓質感整體加分。（圖／記者洪聖壹攝）

P40系列共有零度白、晨曦金、冰霜銀、深海藍和亮黑色五種配色可選。記者最喜歡的是深海藍，作為今年的Pantone流行色，覺得整體外觀非常耐看。

▲華為P40 Pro亮黑色。（圖／記者洪聖壹攝）

▲華為P40 Pro晨曦金。（圖／記者洪聖壹攝）

▲華為P40 Pro深海藍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲側邊的電源鍵一樣有特殊色處理，本身帶有語音啟動功能。（圖／記者洪聖壹攝）

需要提醒一點，華為P40沒有把聽筒放在屏幕與邊框的縫隙中，而是採用了螢幕自體發聲技術，其光線和距離感應模組放在前方兩顆鏡頭的中央，這讓前面螢幕挖的洞大到有點影響視覺。

二、手感：質感有iPhoe 11系列水準

華為P40 Pro+的背蓋採用納米微晶陶瓷材質，據稱該陶瓷經過了5天5夜的燒制，其莫氏硬度達到8.5，接近藍寶石材質。余承東指出，這樣的新工藝可以在保留陶瓷光亮質感的同時，大幅提升背板的強度。據實際接觸手機的媒體說明，該款手機機背有磨砂質感。記者體驗的P40 Pro跟P40雖然覆蓋的是玻璃，感覺不像S20系列那樣容易吃指紋，而且握持起來也沒有塑膠感，整體質感有iPhone 11的水準。

大致說明一下，P40 Pro和P40 Pro+重量分別為209克和226克，兩款手機都是IP68級防塵防水，P40比較輕一點，重量175克，但是只支援IP53防塵防水。

▲P40 Pro和P40 Pro+兩款手機都是IP68級防塵防水。（圖／取自華為）

三、效能與網路：順暢度十足、滿血5G

效能方面，華為P40系列全系列都搭載了7nm EUV制程工藝的麒麟990 5G SoC，加上獨立的達芬奇架構NPU、16核Mali G76 GPU。比起前代980，CPU性能提升20%、效能提升30%。GPU性能提升30%、能效提升46%。

由於這顆晶片整合了5G模組，所以理論上5G連網耗電量比起高通S865還低，同時讓P40全系列都支援5G+4G的雙卡雙持，而且兩張SIM卡可以並行上網、支援5G VoNR網路語音通話技術。

WiFi連網方面，得益於全新的 W650 芯片和海思Hi1105芯片的共同加持，華為P40系列支援WiFi 6以及WiFi 6+標準，官方宣稱可實現全球最快的2400Mbps連接效率，相比於P30 1733Mbps提高了接近40％，能夠為用戶的日常使用提供強大的網絡環境保障。

▲P40系列都搭載麒麟990 5G SoC。（圖／取自YouTube）

四、拍攝能力：拍攝效果自成一格的RYYB

從華為P9與徠卡合作開始，華為P系列一直在影像領域尋找突破點，拍照也成為了P系列基因中的核心特色。因此除了螢幕，拍攝功能是這手機的宣傳賣點。

P40全系主鏡頭都用了5000萬像素RYYB陣列感光元件，感光面積達到1/1.28吋，其ISO值最高可以達到409600。官方宣稱感光效果超過三星S20 Ultra所採用的1億像素HM1解決方案，進光量是iPhone 11 Pro Max的200%。

大致介紹一下感光模組的差別，P40、P40 Pro這兩款都有華為迄今最大的1/1.28英吋超大感光元件，專為低光源處理而生的RYYB陣列，同時搭載XD Fusion圖像引擎，支援AI HDR+高動態範圍、204800(P40) / 409600(P40 Pro) ISO感光範圍以及多重光譜色溫感光元件。

▲P40系列都搭載5000萬畫素主鏡頭以及感光能力較強的RYYB陣列元件。（圖／取自YouTube）

＊簡單說明一下拍照能力：

P40配備三主鏡頭：

包括一顆5000萬畫素的廣角鏡頭，專為低光源處理而生的RYYB陣列感光元件，光圈f/1.9；一顆1600萬畫素的超廣角鏡頭，光圈f/2.2，等效焦距7mm；一顆800萬畫素的長焦鏡頭，光圈f/2.4，OIS光學防手震，等效焦距80mm。可進行3倍光學變焦、5倍混合變焦、30倍數位變焦。

P40 Pro配備四主鏡頭：

包括一顆5000萬畫素的主鏡頭，RYYB陣列，光圈f/1.9，OIS光學防手震；一顆4000萬像素超廣角，光圈f/1.8，等效焦距18mm；一顆1200萬畫素長焦鏡頭，感光元件也是RYYB陣列，光圈f/3.4，支援OIS光學防手震，等效焦距125mm；第四顆鏡頭則是ToF 3D深度感知鏡頭，可以幫手機構建深度信息；華為特別開發的超感光潛望式長焦拍攝模組，讓手機可以進行5倍光學變焦、10倍混合變焦、50倍數位變焦。

P40 Pro+配備五顆主鏡頭：

包括一顆5000萬像素的主鏡頭，RYYB陣列感光元件，光圈f/1.9，支援OIS光學防手震；一顆4000萬像素超廣角鏡頭，光圈f/1.8，等效焦距18mm；一顆800萬像素長焦鏡頭，光圈f/2.4，支援OIS 光學防手震，等效80mm；一顆潛望式結構的800萬像素超長焦鏡頭，光圈f/4.4，支援OIS光學防手震，等效240mm；第五顆是ToF 3D深度感知鏡頭。

透過官方介紹，華為P40 Pro和P40 Pro+的超廣角鏡頭採用了16合1畫素的合成技術，合成後單一像素尺寸可以達到4.48μm，在暗光環境下拍攝影片時，最高ISO值可以達到51200，錄影能力最高到4K，而非三星S20的8K畫質。

如同三星S20 Ultra，華為P40 Pro+的重點在於高倍變焦拍攝能力。P40 Pro+潛望鏡頭的光路折射次數達到了5次，其光學路徑較上代延長了178%，焦距達到240mm，並且支援雙軸光學防手震。最高可以提供10倍光學變焦、20倍混合變焦和100倍數位變焦。余承東指出，HUAWEI P40 Pro+是目前業界唯一能實現10倍純光學變焦的手機。

▲▼華為P40 Pro+的重點在於高倍變焦拍攝能力，P40 Pro+潛望鏡頭的光路折射次數達到了5次。（圖／取自華為）

在人像拍照方面，華為P40系列搭載了八通道多光譜色溫傳感器，在色彩還原算法的加持下，可以讓複雜光源成像的膚色更加準確，這一點記者實際測試，還是比較喜歡三星S20的色彩，P40 Pro帶來的藝術感還是比較重，但是人像淺景深的處理非常好。

五、自拍：畫質相對前代清晰

至於前鏡頭方面，P40配備3200萬畫素主鏡頭(F2.0)＋紅外線鏡頭，P40 Pro則是3200萬畫素主鏡頭(F2.2/自動對焦)＋景深鏡頭，而且都支援4K錄影，記者有稍微自拍了一下，從畫面看起來，畫質清晰很多，目前還不知道輸出的結果如何。

▲▼P40 Pro則是3200萬畫素主鏡頭＋景深鏡頭，自拍時可以明確偵測人像做調整。（圖／記者洪聖壹攝）

前置拍照系統中間加入了接近光和環境光感應元件，可以辨識用戶手勢跟距離，同步推出的「屏幕(螢幕)注視識別(辨識)」功能，記者有稍微把這模組做得更清楚一點給大家參考。主要用來讓用戶看螢幕的時候避免螢幕暗掉，這點跟Pixel 4系列的感覺有點類似。

▲P40 Pro前鏡頭模組。（圖／取自華為）

六、續航力：

續航力方面：P40電池容量3800mAh，快充功率最高22.5W，但是沒有無線充電功能。P40 Pro、P40 Pro+電池容量都是4200mAh，有線快充最高40W，無線快充最高27W，支援無線反向充電，如果其他手機、耳機沒電，可以用來幫忙充電。

▲P40系列只有P40 Pro、P40 Pro+支援27W無線快充、無線反向充電。（圖／取自華為）

另外一點挺好的地方就是P40 Pro內部採用了3D石墨烯液冷散熱系統，主要設計了一片3D石墨烯散熱膜。但實際上是否有比前代P30系列還要耗電，這個還得靜待更多評測結果才能確認。

七、EMUI 10.1：有iOS、Android的影子

針對隨著P40系列一同發表的EMUI 10.1系統，最大亮點並非是華為AR地圖應用、也不是帶有Apple Pay色彩的華為Pay，而是新增了語音助理Celia。

華為語音助理在中國大陸的版本名稱為“小藝”，支援用戶使用語音調起日常功能，同時還帶來一些實用應用，如高喊「小藝小藝」就可以為手機進行語音喚醒功能，如果是戴口罩或是工作比較忙碌的時候，可以透過語音的方式把手機喚醒，記者實際體驗，使用介面有點類似Google Assistant，但是回應能力有點像是Siri。關於小藝確認會下放到其他手機上，基本上P30系列以後的手機都可以透過升級EMUI 10.1獲得。這方面余承東也回應，華為將會在越來越多的國家與地區推出語音助理。

▲P40系列語音助理叫「小藝」。（圖／記者洪聖壹攝）

此次EMUI 10.1系統當中，華為也將手機手機的多螢幕操作功能進行了進一步優化。用戶只需要側滑並停留即可叫出「分屏工具欄」，這方面體驗有點像是三星的UI，不過設計上比較沒那麼好看，但體驗更直覺，在分屏過程中，用戶可以實現不同應用程式的同步，而且圖片、檔案可以兩個程式之間快速拖動轉移，提升手機的生產力。

▲側邊滑動叫出工具列的感覺有點像是三星，這次新增了分屏功能。（圖／記者洪聖壹攝）

還有一個名為「華為暢聯」功能，華為把視訊通話功能做了更進化的應用，記者第一次體驗到類似的功能是在MWC期間的KT電信5G應用攤位。不過華為設計的更神奇，透過這個功能，不只前鏡頭，也可以在騎車的過程中分享到第三方廠商的鏡頭繼續通話，而且通話過程中還能使用螢幕共享功能，在遠端分享圖片、資料一起討論，回到家中還可以直接跟家中的電視屏幕、平板、或者音箱連接，這部分由於華為門市的體驗區還沒建立好， 也還未確認台灣版本是否有搭載，只能在下回體驗再分享給大家。

▲▼華為透過「華為暢聯」功能把視訊通話功能做了更進化的應用（圖／取自華為）

另外，要特別介紹的是此次華為更進化的華為分享（Huawei share）功能，除了原有跟Windows達成的跨螢幕協作之外，也有類似iPhone的AirDrop功能（僅限華為手機）外，針對同樣是華為的產品，也有類似Apple的接近配對功能，不一樣的是體驗更深入，手機跟音箱連接後，手機可以作為麥克風，而音箱則成為擴音器。就連應用程式也可以使用Huawei share在各種不同裝備分享、或者是使用，這點還蠻特殊的。

▲Huawei share分享功能也支援其他非手機裝置，像是可以跟音箱連接後，手機可以作為麥克風，而音箱則成為擴音器。（圖／取自華為）

記者實際測試，體驗起來非常便利，針對其他Android手機，也可以使用藍牙傳輸，不過如果藍牙版本過於老舊（V5.0以下），基本上配對的時間要很長。

至於安全層級方面，P40系列使用的跟Mate 30系列一樣的螢幕下指紋解鎖功能，也支援上述的小藝語音解鎖功能，也可以進行臉部辨識，功能相當全面。據余承東介紹，EMUI 10.1也是行業內首家通過CCRC最高等級安全認證的手機操作系統。

八、售價與上市情報：

華為P40系列台灣上市情報未定，而受到疫情關係，華為目前僅先推出P40、P40 Pro這兩款手機，據門市人員透露，P40 Pro+要到6月份才會到貨，所以這次記者體驗手機也只有P40、P40 Pro。售價方面，華為P40標準版參考售價為人民幣4,188元起（約台幣1.8萬），華為P40 Pro參考售價為人民幣5,988元起（約台幣2.6萬），而P40 Pro+的參考價格為人民幣7,988元起（約台幣3.5萬）。

小結：

可能有人會認為，手機為什麼需要這麼大的處理效能跟記憶體，記者認為這是隨著手機網速提升帶來的變化。行動網路的升級為智慧型手機帶來更多可能性，舉例來說，以往剪輯影片需要在電腦上處理，現在手機就可以剪輯8K影音，還可以很快速地上傳到雲端、或者是內容創作平台。

對於手機廠來說，5G不僅只是網速加快，華為、三星已經明確證明其背後的應用以及跟物聯網生態圈的結合。當然，這得考驗到硬體需求跟耗能節約能力。

如果單純只考量手機使用，那麼相較以往P系列來說，記者最喜歡的是P20 Pro，該款手機不管是外觀設計、烤漆工藝還是拍攝能力在當年都有讓人眼睛為之一亮的突破，甚至還遭到中國大陸其他廠商爭相模仿。P40系列外觀手感已經做得相當到位，倒是這次螢幕正面的挖孔設計不是很討喜，以拍照而言，最大的問題還是RYYB陣列的拍攝效果，這要看用戶本身習不習慣。

記者認為P40系列最大的突破還是在於手機UI跟5G應用，在中國大陸，華為手機不存在是否有Google的Android系統的問題，對海外用戶來說，HMS或許也是一套解決方案，但這次體驗下來，華為以往最被詬病的軟硬體整合能力，至少記者體驗下來是給予相對高分的，所有功能當中，「華為分享」超前Android陣營一小步，而在5G應用這塊，「華為暢聯」具有很強大的發展潛力，值得再三琢磨。

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