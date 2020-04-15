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別傳了！大陸麥當勞的5G新品跟手機一點關係都沒有

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▲中午的上海麥當勞門市持續提供零接觸手機領餐、取餐。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

目前在中國大陸科技圈最熱門的關鍵字就是5G跟相關應用，除了華為P40系列，小米10系列、iQOO 3、黑鯊3、紅魔3、Redmi K30、OPPO Find X2、NEX 3S、中興天機、陸版三星S20系列，以及即將發表的OnePlus 8 Pro，全數支援5G行動網路，但是這兩天麥當勞公開的5G預告，實際上並非是5G相關產品，而是炒作話題居多。

就在前兩天，中國大陸的麥當勞官網上架了一系列「麥當勞5G」的系列預告圖片，幾張照片當中用了類似智慧型手機正面無邊框螢幕、相機跟網速的示意圖，故弄玄虛的提醒消費者，麥當勞5G倒數計時，並將於4月15日在直播平台上發表，引發各界討論，有媒體甚至猜測麥當勞跟小米生態鏈合作開發5G手機，話題越炒越像真的。

▲▼麥當勞煞有其事的5G手機預告。（圖／取自中國麥當勞）

結果今天上午麥當勞正式公開「麥當勞5G」，前半段還頗像新機發表，但是到了後半段，完全就是新「雞」，實際公開的是跟手機沒有相關的5G套餐，麥當勞還買了微博入口影音、熱搜、排名等等廣告，直播平台發放的1萬張免費餐券不到10分鐘就被領完。以上海徐家匯的麥當勞門市為例，已經可以看到門市高掛的5G宣傳廣告，5G套餐也已經開賣，店裡店外都是人，在新冠疫情發生期間推出的零接觸點餐系統明顯已經崩潰。

▲中午的上海麥當勞門市人滿為患。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼全新推出的5G麥脆雞已經開賣。（圖／記者洪聖壹攝）

雖說是假5G之名、行推廣產品之實，但對於科技人來說，上午浪費時間看了一場沒有手機的行銷推廣直播倒是滿腹冤屈。科技博主「數碼IT俠」就發文：「就是“狼來了”的炸雞版」。網路上撻伐聲浪此起彼落，更有許多人發文表示：「廣告不實」。甚至還搬出當地廣告法第四條：「廣告不得含有虛假或者引人誤解的內容，不得欺騙、誤導消費者。」

▲▼對於「麥當勞5G」真相，網路上撻伐聲浪此起彼落。（圖／取自微博）

隨著中國4大電信商開放5G，直接或者間接推動電商、行動支付、影音內容服務、物聯網應用等各相關產業再升級，因此只要跟5G相關的內容可以說都是大事，這也是為什麼在中國大陸擁有3500間實體門市的麥當勞宣布要進軍5G，對於各界來說會備受重視，然而實際上卻單純只是行銷手法，從廣告的角度來看，這已經不是「創意」了！

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