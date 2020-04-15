快訊／平價iPhone SE將於4月17日預購、售價14,500元起

特約記者洪聖壹／綜合報導

雖不是如約而至，傳了好一陣子的Apple新一代平價iPhone終於亮相，定名iPhone SE(2020），僅推出4.7吋版本，處理器沒讓大家失望，搭載跟iPhone 11相同的A13 Bionic晶片、最新iOS 13系統，提供64GB、128GB、256GB三個儲存空間選項，擁有實體指紋辨識，4月17日晚間8點開放預購，售價台幣14,500元起，共有有白色、黑色跟紅色（Product RED）三款。

如果你手上拿的還是iPhone 7甚至是iPhone 6，那麼強烈建議你了解一下這款iPhone SE。iPhone SE配備4.7吋True Tone顯示螢幕，除了提供色彩準確性之外、還支援Dolby Vision和HDR10播放，可自動因應環境光源調節白平衡，採用鋁合金金屬中框搭上玻璃設計，正面為全黑邊框，共有黑、白、紅色（PRODUCT RED）三款可以選擇，記者是比較喜歡紅色款，而且該款手機具備IP67防水防塵等級，可以在1公尺深的水底撐30分鐘。

iPhone SE(2020)支援Haptic Touch，如果想要預覽訊息、重新排列應用程序等等，都可以長按圖標就可以直接處理。此外，該款手機還有用藍寶石水晶設計的Home鍵，上方有一個鋼環，支援Touch ID指紋辨識。

而正如同先前介紹，iPhone SE搭載的是跟iPhone 11系列相同的A13 Bionic處理晶片，不管是遊戲效能，還是影音處理效能，都有很大層度上的提升。

拍攝能力方面，該款手機只配備單顆1200萬畫素鏡頭，但卻可以支援人像模式、可以拍攝4K影片，透過機器學習與深度演算，可以透過前鏡頭拍人像模式，新一代智慧型 HDR 只要一見人臉入鏡就能辨認，還會聰明地為臉部補光。而且還提供了「快錄」功能，在拍照的時候只要長按就可以錄影。

此外，iPhone SE支援Qi無線充電、也支援快速充電，最快可以在30分鐘內充滿50％的電力，而且還支援最新的Wi-Fi 6聯網，並且支援實體＋eSIM雙卡雙待，某方面比起iPhone XS來說，甚至更為進化。

受到新冠疫情（COVID-19）影響，iPhone今年2月份在中國的銷量並不多，僅賣了49.46萬部，不過到了3月份，iPhone賣出了254.45萬部，比起2月份成長了4.14倍之多，對比2020年1月份230.14萬部甚至有過之而無不及，證明隨著中國大陸景氣回溫，Apple公司旗下的iPhone手機銷量爆發，現在又添加iPhone SE這批子弟兵，雖然還是沒有5G助威，相信也足夠對Android陣營造成威脅。