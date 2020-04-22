防疫提前部署　台南市教育局試辦視訊會議

▲因應新型冠狀病毒疫情變化，為降低群聚感染風險，台南市教育局完成試辦局務視訊會議。 （圖／記者林悅翻攝）





記者林悅／台南報導



因應新型冠狀病毒疫情變化，為降低群聚感染風險，台南市教育局除提前部署規劃人員於疫情嚴峻時將進行異地或居家辦公外，考量局務會議為重要主管群聚，教育局也於22日完成試辦局務視訊會議。



黃偉哲市長指示，為提前部署，除做好異地或居家辦公準備，每月例行性會議也應讓各科室主管能採異地多方連線方式參與，即便日後有居家自主健康管理的主管同仁，也能同步參與「視訊」會議，不讓為民服務業務打折，除順利推動業務外，更讓防疫距離守護每位同仁的健康。



教育局鄭新輝局長表示，為及早因應訊息萬變的疫情變化，教育局除依規定加強各項防疫工作外，對各項會議的防疫作為也要求到位，諸如與會人員須全程配戴口罩、加大座位間隔、減少與會人數等，並及早規劃視訊會議各項準備。視訊會議機制最重要為提升業務溝通及時間利用效率，配合居家或異地辦公，人員無需舟車勞頓，也降低群聚感染風險，未來教育局內部會議或公務聯繫也將逐步改採視訊方式進行，若疫情嚴峻，立即啟動異地或居家辦公時，視訊機制可立即到位，讓疫情對公務的影響減至最低，也同時呼籲民眾做好自主健康管理，減少出入公共場所，可多利用線上申辦或電話洽詢公務。

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