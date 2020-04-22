期建置「傳染病認可檢驗機構」　饒慶鈴訪台東馬偕爭取補助

▲ 期建置「傳染病認可檢驗機構」，饒慶鈴親訪台東馬偕希共同爭取補助。（圖／記者楊鈞典翻攝）



記者楊鈞典／台東報導

為降低檢體運送風險、顧及檢體品質與縮短檢驗時效，台東縣長饒慶鈴22日前往馬偕紀念醫院台東分院拜訪院長王功亮，希望能一同合作，攜手建立台東第一座符合衛生福利部核可的 「傳染病認可檢驗機構」，讓原本縣內檢驗機構僅有的7項傳染病檢驗擴充至117項，並可即時得到檢驗結果，以因應傳染病防治等相關工作。

台東縣衛生局表示，目前台東縣檢驗機構僅具有7種疾病檢驗別，大部份傳染病確認，檢體均需送至花蓮慈濟醫院或疾病管制署指定之檢驗機構，然而南至高雄、北至花蓮，車程來回需約6小時，如面對此次嚴重特殊傳染性肺炎 (新冠肺炎)，工作人員必須每天上午6點出發，才能準時將檢體送至花蓮慈濟醫院檢驗。

饒慶鈴表示，為減輕新冠肺炎期間防疫人員的負荷並縮短等待檢驗報告的時間，縣府日前特地緊急向中央爭取檢驗儀器，感謝中央的調度協助，2台儀器可望於本週內開箱安裝。然而為了在地長遠醫療規劃，台東需要能長期且符合衛生福利部規範的傳染病認可檢驗機構，以提升檢驗量能，大幅縮短檢驗時間，爭取時效，提供醫師及時且準確的參考。



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