路人小孩見蟹足腫嘔「一顆一顆好噁心」　媽「神教育」他怒炸：不懂還亂教！

▲蟹足腫示意圖。（圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人傷口癒合後，新生的皮膚並沒有恢復原貌，而是增生了紅色突起物，就是俗稱的「蟹足腫」。一名男網友抱怨，有小朋友看到他手上的蟹足腫後直呼「好噁心」，沒想到孩子媽媽隨後不僅沒有教導正確知識，還助長錯誤觀念，讓他心情很差。貼文一出後，網友們也大嘆「無知的可怕」。

「連假好心情毀了......。」一名男網友在臉書「爆怨公社」發文，他表示自己近日到溪邊戲水時，一名孩童看到他手臂上紅腫的「蟹足腫」後，突然朝媽媽大喊「妳看那個叔叔身體一顆一顆的，好噁心喔！」

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孩子不懂事就算了，沒想到媽媽下秒竟然神回覆「對啊！好恐怖喔！離他遠一點，小心傳染病，一定是不洗澡才這樣！」隨後還趕緊把小孩拉走、不斷地碎碎念。

「哇咧靠X啊！我這是『蟹足腫』，什麼傳染病！」原PO聽完不禁白眼大翻，直批媽媽不懂就算了，竟然還亂教，給小朋友留下錯誤的觀念，實在很母湯。

▲原PO原文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

消息一出，網友們紛紛感嘆「無知更可怕」，「可憐的媽媽，可憐的孩子」、「沒常識才會傳染吧」、「別跟這種人計較了吧」、「我之前戴牙套也有路人對小孩說要好好刷牙，不然會跟姐姐一樣」、「這媽媽也太沒禮貌」。

事實上，蟹足腫是一種疤痕組織，外型會呈現紅色突起的樣子，是因為傷口癒合時，產生過量的膠原蛋白和細胞外基質而造成的。台北市立聯合醫院皮膚科劉康玲主治醫師指出，蟹足腫好發部位位於「下頷、前胸、上背及三角肌區」，目前尚無單一根除療法，因此好好照顧傷口預防是很重要的。

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