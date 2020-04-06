結果出爐！桃園2居家檢疫者輕生　「最速件」完成檢驗

▲桃園兩名居家檢疫自殺者，檢方以最速件完成檢驗。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

結果出來了！桃園地檢署指出，日前於桃園區租屋處自殺的兩名居家檢疫者，因尚在居家檢疫期間，為求謹慎，檢方據報後，即依規定先採集兩名死者的鼻腔檢體，並以「最速件」送交法醫研究所協助將檢體送驗，6日該檢體檢驗報告出爐，結果均為陰性。

檢方表示，這對正在接受居家檢疫的同居男女，分別是45歲的吳姓男子及41歲邱姓女子，因失聯2天，經家訪人員3日晚間主動前往訪視，於其租屋內發現2人躺在床上並已死亡，房間內並留有已燃燒過的木炭盆兩個。

因兩名死者是在3月31日從日本返國，且尚在居家檢疫期間，為求謹慎，檢方4日上午據報後，即依法務部制訂「法醫相驗解剖通報及處理流程」，先由本署法醫採集兩名死者之鼻腔檢體，並以「最速件」送交法醫研究所協助將檢體送驗。

6日該檢體檢驗報告出爐，結果均為陰性，檢察官已督同法醫前往桃園殯儀館完成相驗程序，經查，兩名死者均因在密閉室內燒炭、一氧化碳中毒而窒息死亡，查無他殺或應負刑責之人，已將兩名死者遺體交由家屬處理。

桃園地檢署表示，值此全民防疫期間，該署持續落實執行「法醫相驗採樣通報及處理流程」，不讓任何防疫破口產生，並積極與衛生主管機關合作完成相關通報及採樣程序，共同防止嚴重特殊傳染性肺炎疫情之蔓延。

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