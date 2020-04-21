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午後「由北到南轉變」連下4天　彭啟明：全台雨勢明顯！降溫很有感

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天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲一張圖看未來4天雨怎下。（點圖可放大／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

要變天了！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（21日）晚間開始到周五水氣比較多，其中周三到周五北部、東半部有局部較大雨勢發生機率。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，今午後有波鋒面雲系再度接近，由北到南漸漸轉為有雨天氣，周三到周五雨勢全台都很明顯，但還是以北部最多。而天氣風險也製作今起4天「降雨區域模擬圖」。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風增強，基隆北海岸和宜蘭降雨機率較高，大台北地區以山區為主，但上午仍雲多偏偶陣雨，雨真正下比較多是從午後開始，北部山區、基隆北海岸和宜蘭雨勢持續至周三；午後中部山區也偶飄雨，中南部則以多雲時晴為主。她說，今北東高溫略降約26到28度；中南部比較熱，有機會29、30度，局部地區甚至有31度。

請繼續往下閱讀...

午後變天！連下4天「全台有雨」時間曝光　最低溫時間出爐。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

午後變天！連下4天「全台有雨」時間曝光　最低溫時間出爐。（圖／氣象局）

陳伊秀表示，周三到周五東北季風加上華南雲雨區水氣一波波東移，但雨不是一直下，中間有空檔，比較容易下雨區域以北東為主，且有局部較大雨勢發生機率；中部和南部山區的降雨比較局部，沒那麼全面。她指出，周六東北季風減弱，天氣趨於穩定。

陳伊秀說，北部、宜蘭周三到周五高溫約20度左右，整天有涼意，至於低溫部分約15、16度，其中又以周五低溫15度，白天高溫僅18度，整天最濕涼，而桃竹苗低溫則下探14度；至於中南部、花東高溫約22至26度，低溫約17、18度。

彭啟明在「兩分鐘報天氣」提到，今午後有波鋒面雲系再度接近，由北到南漸漸轉為有雨天氣；周三到周五雨勢全台都很明顯，當然以北部是最多，中南部還是有些降雨空檔；周四、周五最低溫下探14 15度，因上周末低溫20度，一下子拉到15度，這樣的溫度下滑很有感覺哦，請大家注意；周末雨勢緩和、轉晴回溫。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）

午後變天！連下4天「全台有雨」時間曝光　最低溫時間出爐。（圖／氣象局）

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