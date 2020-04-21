明起降溫、雨連下3天「2降雨熱區曝」　周六前高山可能再下4月雪

▲周六前，若溫度跟水氣配合，3000公尺以上高山有望再降4月雪。（圖／資料照／玉山北峰氣象站提供）

記者賴文萱／台北報導

明天（22日）華南雲雨區東移，大氣環境更加不穩定，北部及東半部地區有短暫陣雨，中部地區及南部山區也有局部短暫陣雨，其中在中部以北及東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，南部平地雲量也偏多。

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▲明天降雨最持續、明顯的區域將落在基隆北海岸、宜蘭及北部山區這一帶。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

依照最新氣象資料分析，明天降雨最持續、明顯的區域將落在基隆北海岸、宜蘭及北部山區這一帶；氣溫方面，東北季風將帶來涼空氣，加上降雨影響，各地氣溫有不等的降幅，北台灣降溫會最為明顯，預計明天北台灣低溫剩下16、17度，中部及花蓮17至19度，南部及台東19至21度，北台灣整天偏涼，即便高溫也只有20度上下，中部及花東約23至25度，南部27至29度。

▲定量降水預報。（圖／中央氣象局）

周四、周五（23、24日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，高溫只剩下20度左右，中南部地區早晚也有涼意；華南雲雨區東移，水氣偏多，北部及東半部地區有短暫陣雨，中部地區及南部山區也有局部短暫陣雨，南部平地雲多，若水氣多亦有下雨可能性，中部以北及東北部地區並有局部較大雨勢出現的機率。

周六至下周二（25日至28日）東北季風減弱，氣溫逐漸回升，周六北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部地區為多雲偶見陽光的天氣。

▲周三至周五降雨最多，周六降雨趨緩，僅剩迎風面及山區有短暫雨。（圖／中央氣象局）

下周日（26日）至下週二持續回溫，但因水氣增多，降雨範圍將增大，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣型態。

周六前，若溫度與水氣配合，3000公尺以上高山有降雪的機率，氣象局提醒，若有打算賞雪務必做好充分準備、注意安全。