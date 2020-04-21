　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明起降溫、雨連下3天「2降雨熱區曝」　周六前高山可能再下4月雪

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼玉山山區接連2天降四月雪，目前玉山北峰積雪達14.5公分。（圖／玉山北峰氣象站提供）

▲周六前，若溫度跟水氣配合，3000公尺以上高山有望再降4月雪。（圖／資料照／玉山北峰氣象站提供）

記者賴文萱／台北報導

明天（22日）華南雲雨區東移，大氣環境更加不穩定，北部及東半部地區有短暫陣雨，中部地區及南部山區也有局部短暫陣雨，其中在中部以北及東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，南部平地雲量也偏多。

▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

請繼續往下閱讀...

▲明天降雨最持續、明顯的區域將落在基隆北海岸、宜蘭及北部山區這一帶。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

依照最新氣象資料分析，明天降雨最持續、明顯的區域將落在基隆北海岸、宜蘭及北部山區這一帶；氣溫方面，東北季風將帶來涼空氣，加上降雨影響，各地氣溫有不等的降幅，北台灣降溫會最為明顯，預計明天北台灣低溫剩下16、17度，中部及花蓮17至19度，南部及台東19至21度，北台灣整天偏涼，即便高溫也只有20度上下，中部及花東約23至25度，南部27至29度。

▲▼定量降水預報。（圖／中央氣象局）

▲定量降水預報。（圖／中央氣象局）

周四、周五（23、24日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，高溫只剩下20度左右，中南部地區早晚也有涼意；華南雲雨區東移，水氣偏多，北部及東半部地區有短暫陣雨，中部地區及南部山區也有局部短暫陣雨，南部平地雲多，若水氣多亦有下雨可能性，中部以北及東北部地區並有局部較大雨勢出現的機率。

周六至下周二（25日至28日）東北季風減弱，氣溫逐漸回升，周六北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部地區為多雲偶見陽光的天氣。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲周三至周五降雨最多，周六降雨趨緩，僅剩迎風面及山區有短暫雨。（圖／中央氣象局）

下周日（26日）至下週二持續回溫，但因水氣增多，降雨範圍將增大，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣型態。

周六前，若溫度與水氣配合，3000公尺以上高山有降雪的機率，氣象局提醒，若有打算賞雪務必做好充分準備、注意安全。

ET快訊
明起降溫！雨連下3天「降雨2熱區曝」
磐石艦染疫！「懲處名單」國防部2030開記者會公布
Keanna控「謝和弦、莉婭誣告」　新北檢起訴結果出爐
收警示簡訊！她打1922爆罵1小時　怒留電話：我去過哪，明給
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔡英文化身「魔法少女三軍統帥」！台灣漫畫家聯手創作排行第一名

淡江時報／淡江資工張世豪五天打造防疫神器　TKU Thermo

南開科技大學企管系將減班　學生嘩然「沒母系了！影響就業」

明起降溫、雨連下3天「2降雨熱區曝」　周六前高山可能再下4月雪

買口罩送汽車！「這間超商」大手筆送SKODA　實名制3.0預購只要20秒

海軍召回點害慘！多家超商＆美食店受害　一中商圈部分停業「全面大消毒」

敦睦艦隊放人下船引風波　陳時中：「實質檢疫」不是時間到了就下課

每月減80團客人！餐飲業者揭店內支出　「苦嘆7字」道盡辛酸

客運上口罩線斷了！他轉乘捷運超慌「手扶著給過嗎」　網激推2招神救援

交通部「每月1萬元」薪資補貼入帳了！　遊覽車運將讚：不無小補

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

國防部證實磐石艦70人看診5人發燒　立委怒批輕忽「搞得全國雞飛狗跳」

蔡英文化身「魔法少女三軍統帥」！台灣漫畫家聯手創作排行第一名

淡江時報／淡江資工張世豪五天打造防疫神器　TKU Thermo

南開科技大學企管系將減班　學生嘩然「沒母系了！影響就業」

明起降溫、雨連下3天「2降雨熱區曝」　周六前高山可能再下4月雪

買口罩送汽車！「這間超商」大手筆送SKODA　實名制3.0預購只要20秒

海軍召回點害慘！多家超商＆美食店受害　一中商圈部分停業「全面大消毒」

敦睦艦隊放人下船引風波　陳時中：「實質檢疫」不是時間到了就下課

每月減80團客人！餐飲業者揭店內支出　「苦嘆7字」道盡辛酸

客運上口罩線斷了！他轉乘捷運超慌「手扶著給過嗎」　網激推2招神救援

交通部「每月1萬元」薪資補貼入帳了！　遊覽車運將讚：不無小補

快訊／今晚湖北類包機載229人　著防護服畫面曝「準備起飛」

國產署都更宅下個月開標　首賣北市精華區大面積房地「正隆天第」

Hublot 3只85萬錶微信開賣試水溫　不到一天賣光光　

蔡英文化身「魔法少女三軍統帥」！台灣漫畫家聯手創作排行第一名

未減速禮讓！公車與遊覽車擦撞　桃園萬壽路塞車數公里

不只捐口罩、消毒液　企業捐贈護目鏡！挺警一同抗疫

600萬遊客風險太高　德國慕尼黑啤酒節今年停辦！

唐從聖遭指「爆料元兇」告周刊2年換回清白！　陷低潮：人生被搞得烏煙瘴氣

中職／海軍染疫影響富邦5球員　自主管理14天不出賽

元大S＆P原油正2溢價逾270%　金管會示警：符合2條件仍有下市風險

好市多賣「真理褲」老公超興奮！　她換上實拍附圖網全讚老司機

生活熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

即／黃偉哲：若大規模社區感染　就應採取封城措施

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

指揮中心3階段「防社區傳染」方案曝光

海軍3確診在台中！市府再公布4處所…一中商圈2超商1賣場都入列

韓國瑜驚爆：92官兵「未獲上級指示」拒疫調

磐石艦71人就醫「一夜暴增成148人」　陳時中回應了！

帶3歲女兒爬玉山「絕不回頭」 網轟玩命

即／韓國瑜曝：有9位疑似感染者

雨彈連3灌變天！一張圖看降雨熱區

疫調8地點只報1個！磐石艦確診官兵夜市爽吃衝旅店全隱匿

更多熱門

相關新聞

午後起連下4天　彭啟明：全台雨勢明顯！降溫很有感

午後起連下4天　彭啟明：全台雨勢明顯！降溫很有感

要變天了！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（21日）晚間開始到周五水氣比較多，其中周三到周五北部、東半部有局部較大雨勢發生機率。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，今午後有波鋒面雲系再度接近，由北到南轉為有雨天氣，周三到周五雨勢全台都很明顯，但還是以北部最多。而天氣風險也製作今起4天「降雨區域模擬圖」。

雨彈連3灌變天！一張圖看降雨熱區

雨彈連3灌變天！一張圖看降雨熱區

冷空氣明變天！周五最冷低溫14°C

冷空氣明變天！周五最冷低溫14°C

今飆33度！周二起「連下4天」雨區曝　最低溫時間出爐

今飆33度！周二起「連下4天」雨區曝　最低溫時間出爐

鋒面、冷空氣周二起變天！雨最多時間曝

鋒面、冷空氣周二起變天！雨最多時間曝

關鍵字：

天氣氣象雲氣象局

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

即／黃偉哲：若大規模社區感染　就應採取封城措施

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面