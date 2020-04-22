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巴拉圭邦交生變？大使被召回？　外交部回應了

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▲▼巴拉圭當地媒體報導，中國大陸班機將41,000公斤的醫療物資送抵巴拉圭。（圖／吳斯懷辦公室提供）

▲巴拉圭當地媒體報導，中國大陸班機將41,000公斤的醫療物資送抵巴拉圭。（圖／吳斯懷辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨立委吳斯懷22日在質詢時指出，我國援贈友邦巴拉圭口罩與對岸以貨機載送醫療物資至巴拉圭，以及我駐巴拉圭大使周麟被召回。對此，外交部傍晚表示，周麟確實即將返國，但是為正常輪調作業。

外交部表示，為因應及協助友邦共同抗疫，我國之前已捐贈巴拉圭口罩128萬枚，其中包含就地採購與國內產製及國產熱像儀等防疫物資。我方在兼顧我國防疫產能的前提下，依據巴方需求繼續提供必要的協助。

有關吳斯懷披露，對岸援贈巴拉圭4萬公斤防疫物資一事，外交部表示，此並非事實，巴拉圭政府先前已公開說明，該批物資是巴國經銷商聯合向對岸採購進貨，其中部分物資將轉售巴國衛生部，供應各級醫療機構及衛生人員使用。

另外，外交部證實，我駐巴國大使周麟即將卸任返國，但強調此為外交部人員的正常輪調作業，並非召回國內。

▼巴拉圭衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）18日在推文中感謝台灣。（圖／翻攝Julio Mazzoleni推特）

巴拉圭衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）18日在推文中感謝說：「台灣人民與我們團結在一起，我們的兄弟中華民國（台灣）向我們捐贈了28萬片口罩，這些物資此刻對我們是莫大的幫忙，我們和台灣雖如此遙遠，卻又無比親近，謝謝！」（圖／翻攝Julio Mazzoleni推特）

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